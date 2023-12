Grande Fratello 2023, la clamorosa scoperta su Massimiliano Varrese. Colpi di scena in successione davanti alle telecamere del reality show di Alfonso Signorini e riflettori che restano accesi ancora su uno dei concorrenti più chiacchierati, Massimiliano Varrese. Il gieffino di recente è stato duramente preso di mira sia da Gessica Notaro che da Valentina Pitzalis, ma adesso l’attenzione si sposta su tutt’altra faccenda.

Massimiliano Varrese, scocca il bacio davanti a tutti. Il Grande Fratello 2023 si tinge di svariate sfumature che rendono il reality show sempre molto accattivante e alla portata di colpi di scena decisamente sorprendenti. Riflettori, dunque, che restano accesi su Massimiliano Varrese in seguito a quanto hanno avuto modo di vedere tutti.

Massimiliano Varrese, scocca il bacio davanti a tutti, poi la confessione più che privata a Rosy Chin

Massimiliano Varrese, scocca il bacio e tutti restano a bocca aperta. “Cari Inquilini, appena parte il Freeze Kiss, i due di voi più vicini al vischio dovranno mangiare un Mikado contemporaneamente, partendo ognuno da una punta diversa e opposta, completando lo sgranocchiamento con un bel…bacio!”, così recitava il comunicato in casa.

Poi arriva dunque la confessione di Massimiliano Varrese resa a Rosy Chin, su chi? Su Monia La Ferrera ovviamente, sua ex docle metà. “Le persone ci sono e non ci sono. Con Monia c’è complicità, ci comprendiamo senza parlare. È la prima persona che mi ha sempre protetto, e lo continua a fare”, confessa Massimiliano Varrese in tutta sincerità.

#GrandeFratello Monia è d'accordo con Varese per ogni sua mossa! Si vede anche alla fine di questo video.

Non fatevi ingannare con i suoi piagnistei.

È entrata per indebolire Bea e Giuseppe pic.twitter.com/d7fCjEP2PC — Mughettospuntablu🤣 (@Mughetto_2) December 14, 2023

“È la prima volta che mi ricordo che già allora, anche se era piccola, aveva questo istinto di protezione. Ora lo noto ancora di più. Questa cosa mi fa molto piacere, non l’avevo mai avuta. Allo stesso tempo devo fare attenzione. Me la sto vivendo con serenità e naturalezza”, rivela ancora il concorrente.