“Finora non è mai successo”. Grande Fratello, Anita trema: si è appena saputo tutto

Grande Fratello 2023, la festa dell’amore anche dentro la casa più spiata d’Italia. Ebbene si, San Valentino entra anche a Cinecittà per sorprendere gli inquilini e portare una ventata di dolcezza. Ovviamente per l’occasione, le sorprese sono più che gradite. In vista della messa in onda del programma, scopriamo dunque quali novità attendono i concorrenti con il cuore più che impegnato. Le anticipazioni fanno già scintille.

San Valentino anche al Grande Fratello, cosa succederà durante la puntata. Una messa in onda dedicata all’amore, questo sembra essere il mood della serata che attende non solo il pubblico di telespettatori italiani, ma anche i concorrenti, ai quali la redazione ha ben pensato di regalare un dolcissimo momento.

San Valentino anche al Grande Fratello, cosa succederà durante la puntata dedicata all’amore: le anticipazioni

Stando ad alcune indiscrezioni, sembra proprio che Mirko Brunetti tornerà a fare capolino in casa. E ovviamente i fan non possono che domandarsi come potrà reagire Perla Vatiero nel momento in cui apprenderà che l’ex fidanzato resterà per qualche giorno vicino a lei. La puntata svelerà probabilmente ogni sorpresa. Ma i colpi di scena non finiscono qui.

San Valentino non può che coinvolgere anche Anita che, sempre secondo le anticipazioni, sarebbe pronta a riabbracciare il fidanzato. La dolce metà della concorrente non è quasi mai stata tirata in ballo, il suo nome? Edoardo, che seppur abbia preferito restare in ombra durante i mesi di permanenza della fidanzata all’interno della casa, si dice pronto a fare un’eccezione in occasione della festa degli innamorati.

Insomma, scintille dopo scintille, l’atmosfera della casa del Grande Fratello ‘rischia’ seriamente di accendersi. E a proposito di passione, come dimenticare la coppia formata da Letizia e Paolo? Con loro gli autori ‘giocano in casa’ e sembra proprio che abbiano già organizzato un momento che farà sognare a occhi aperti.