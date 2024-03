Grande Fratello, tra Anita e Edoardo è arrivato il momento della resa dei conti. Confidandosi con Rosy Chin ha spiegato per filo e per segno cosa succederà tra loro. “Edo? Cosa devo fare? Io non credo che il discorso del telefono abbia a che fare con il fatto che lui abbia chiuso. Semplicemente sta male. L’hanno contattato e lui sta soffrendo, ha detto: “Lasciatemi in pace, non voglio fare parte di questa roba”, questa è la cosa che mi fa soffrire”.

“Però se ha avuto a che fare con me e io entro qui, se sei intelligente sai che poteva succedere di essere messo in mezzo. Ho fatto lo sbaglio che faccio anche fuori. Io fuori facevo la stessa cosa, pensavo non ci fosse di meglio e allora tornavo indietro. Dicevo: “Quello è il meglio” e ora so che non è così. Non mi sento in colpa perché sento che è quello che merito”.





Grande Fratello, Anita rivela cosa prova per Edoardo

Poi la rivelazione sul bacio a San Valentino: “Non ci sono state emozioni in quel momento. Io gli ho dato un bacio perché in quel momento ero felice di vedere una persona. Ma pensi che io abbia sentito qualcosa? Non ho sentito niente. L’ho fatto perché era quello che volevo, perché io posso fare quello che mi pare”. Parole che lasciano con molto amaro in bocca e, secondo molti utenti, dubbi sulla veridicità di Anita.

Poche settimane fa, infatti, aveva etichettato Edoardo come: “il padre dei suoi figli”. Non proprio un’affermazione leggera. E ancora: “Ma come si fa a dire ad un uomo piangendo che vorresti fosse il padre dei tuoi figli e poi una settimana dopo dire che non pensavi ci fosse di meglio e buttarti fra le braccia di un altro? È glaciale ed insensibile questa donna”.

“Terrificante la facilità e la superficialità che ha nel fare del male al prossimo che dice di amare”. “Ho finito le mie parole sono sincera, Anita sei la concorrente peggiore che il Gf potesse prendere”. E ancora: “Dopo questa, Anita cara, dovresti andare a nasconderti”. Sui social è partita una sorta di mobilitazione per votare Anita ed eliminarla. “Forza ragazzi, diamole una lezione. Una giocatrice del genere non deve arrivare in finale”.