La coppia uscita dal Grande Fratello 2023 formata da Alessio Falsone è Anita Olivieri si è divisa. L’addio si è consumato nelle ore scorse. A dare notizia è stata lei, con un post Instagram in cui spiega le ragioni. Nei giorni scorsi l’ex gieffina aveva annunciato di volersi prendere una pausa dai social. “Nonostante vi avessi detto che non avevo bisogno di niente voi avete continuato imperterriti”.

“Però vi ringrazio perché ovviamente fa piacere, vedo che sono cose pensate. So che siete felici anche voi nel farle quindi sono felice, ho capito che fuori ci sono anche brave persone quindi sono contenta”. Quindi aveva continuato: “Però, ecco, ragazzi, purtroppo per me non è un momento facile, è un periodo complicato quindi non sarò molto attiva sui social nonostante stia per partire. Ho davvero bisogno di prendermi del tempo per me e godermi i miei momento”.





Grande Fratello, Anita e Alessio si sono lasciati

E ancora: ” Quindi vi ringrazio, vi mando un bacio enorme e ci sentiamo e vediamo presto. Non è scontato che questa vita piaccia, o che tutti la vogliano. Io volevo realizzarmi, seguire i miei obiettivi, non volevo tante cose di ciò che mi sta capitando”. Poi, poche ore, fa, il post e l’annuncio dell’addio. A parlare così è Anita Olivieri che, in questo modo, mette la parola fine sulla storia con Alessio Falsone. Una storia sulla quale in pochi avevano scommesso davvero. Nei giorni scorsi l’ex gieffina aveva annunciato di volersi prendere una pausa dai social.

Un post che così recita: “Abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi”.

“Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta, ma vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Vi abbracciamo forte, a presto”.