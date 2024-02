Grande Fratello, le condizioni di Giuseppe Garibaldi. Nelle ultime settimane la tensione nella Casa è salita a livelli di guardia. Alfonso Signorini ha redarguito più volte il gruppo, ma nonostante tutto il ‘branco’ si è ancora scagliato contro Beatrice Luzzi. Ormai l’attrice sa di avere gran parte dei concorrenti contro e di certo non fa nulla per allentare la tensione: è diventata una guerra psicologica.

Come se non bastasse il malore di Giuseppe Garibaldi ha aumentato stress e preoccupazione di tutti. Il concorrente calabrese è rientrato, ma nuovamente pochi giorni fa si è sentito male e ha vomitato in bagno. Così in tanti si chiedono se il barista tornerà in gioco e come sta in questo momento. Ne hanno parlato anche Anita Olivieri e Beatrice.

Anita e Beatrice parlano delle cause del malore di Giuseppe

Sulle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi è intervenuto il fratello Nicola: “Volevo dirvi che sta bene e dovete stare tranquilli. Adesso l’importante è solo questo, che stia bene”. Lui manca ormai da 5 giorni. Anita ha rivelato di aver chiesto agli autori come sta: “Poi è normale che noi chiediamo, perché ci teniamo. Però mi scoccia continuare sempre a chiedere, tanto mi hanno già risposto. Sì, mi hanno detto ‘adesso sta bene, è tutto a posto, le cose vanno bene’. Però ovvio che non può tornare subito, ci sono i giorni da fare. L’importante è che sta bene, questa è l’unica cosa che ci deve interessare”.

Beatrice ha tirato in ballo lo stress come causa del suo malore: “Sì le 48 ore dopo che stai bene devi farle. Poi c’è stata la diretta mercoledì e non ce l’ha fatta. Ma se la puntata fosse stata il giovedì forse l’avrebbero fatto rientrare. Sì, l’importante è che sia tutto ok, che torni qui in forma, non si deve stressare. Ma tu pensi che siano cose dovute dallo stress?“.

Anita le ha risposto: “Se è lo stress che ha portato a questo? Guarda, io in realtà credo che lui non si sia mai ripreso del tutto dalla prima volta. E sinceramente penso che doveva…”. Secondo le ultime indiscrezioni Giuseppe Garibaldi potrebbe rientrare presto al Grande Fratello, già nella puntata di domani lunedì 19 febbraio.

