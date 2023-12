Grande Fratello, Anita e Giuseppe sono stati scoperti. Come sapete all’interno della Casa ci sono una serie di regole da seguire e una di queste recita che è vietato togliersi il microfono. Ovviamente per i concorrenti a volte non è semplice avere sempre un microfono acceso sotto la bocca e così, di tanto in tanto, qualcuno commette l’infrazione e se lo toglie. È già capitato a molti. Fra questi ci sarebbe stata anche Beatrice Luzzi.

L’attrice, col suo carattere deciso e le sue esternazioni dirette all’indirizzo degli altri concorrenti, si è conquistata diverse antipatie. L’ultima delle quali è senza dubbio Sara Ricci con la quale sembrava ci fosse un rapporto di amicizia. Invece proprio l’ultima entrata nella Casa ha rivelato che più che altro dal passato emergono delle ruggini con la collega. Oltre a Sara anche Rosanna Fratello, Massimiliano Varrese, Anita Oliveri e Giuseppe Garibaldi non perdono occasione di attaccare Bea.

Anita e Giuseppe beccati a parlare senza microfono: cosa si sono detti

Proprio Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi hanno accusato Beatrice Luzzi di eludere sempre i microfoni per nascondere quello che dice. Un’accusa grave, evidentemente, ma stavolta sono stati proprio loro due ad essere pizzicati a confabulare senza microfono. Ma perché se lo sono tolto? Di cosa dovevano parlare. Beh, tutto sarebbe nato dalla volontà di Anita di capire se avesse fatto ingelosire qualcuno all’esterno della Casa.

Secondo l’utente che ha postato il video in questione Anita avrebbe una relazione con uno degli autori del Grande Fratello. Ipotesi che tra l’altro confermerebbe l’indiscrezione secondo cui Anita sarebbe in qualche modo ‘favorita’. Ebbene, dopo la clip mandata in diretta con Federico la concorrente ha chiesto a Giuseppe se per caso “il suo love in regia” fosse geloso. Federico ha infatti manifestato interesse per Anita: “Lei non ha il cuore pienamente libero. Ma io so che se mi avvicino ci rimango sotto“.

Nella didascalia al video condiviso l’utente afferma: “NON LA RATTA SUPREMA CHIEDENDO AL RATTO DELL’ASPROMONTE INDIZI PER CAPIRE SE IL SUO LOVE IN REGIA FOSSE GELOSO DI LEI E FEDERICO. CHE TENERA LEI CHE SI PREOCCUPA DI NON TURBARE IL SANTUCCI. MI FANNO DI UNO SCHIFO, MA DI UNO SCHIFO ASSURDO”. In tanti si sono scagliati contro Anita ricordando che proprio lei accusa Beatrice di parlare senza microfono.

