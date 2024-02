Grande Fratello 2023, l’attacco a Beatrice Luzzi. Le vicende del reality show di Alfonso Signorini continuano a entusiasmare il pubblico italiano. E in attesa di avvicinarci alla serata conclusiva che proclamerà il nome della vincitrice e del vincitore, in casa si alternano dinamiche imperdibili, proprio come quella che tira nuovamente in ballo una delle protagoniste dell’attuale edizione del programma, Bea.

L’attacco a Beatrice Luzzi, la gieffina ci va giù pesante. Sono trascorse alcune settimane da quando la concorrente aveva sottolineato la difficoltà nel reggere le pressioni da parte degli inquilini. Beatrice Luzzi aveva sottolineato una spiccata stanchezza in seguito ai continui attacchi dei concorrenti.

L’attacco a Beatrice Luzzi, la gieffina ci va giù pesante. L’aspra critica di Anita (e il sospetto)

E i rapporti particolarmente tesi continuano a esistere tra Bea e Anita. Nelle ultime ore è veramente accaduto di tutto. Tutto ha avuto inizio quando sono stati proposti i festeggiamenti per i 5 mesi passati nella casa più spiata dagli italiani. Ad avere l’idea è stata Bea, che poco dopo è andata incontro alle aspre critiche della concorrente.

“Se ne esce con queste cose che non rispecchiano il suo vero comportamento. Questa cose ti giuro mi fa volare. Prima mi ha detto ‘Perché non festeggiamo tutti insieme?’. Ma che devo festeggiare? Ma poi con te? Anche no! Ma che è impazzita?”, sono state le parole di Anita senza troppi giri di parole. E le riflessioni non si sono fermate a questo.

Anita: -“Ma che devo festeggia' co te (Beatrice) sei impazzita”



E poi Beatrice deve sentirsi dire da Alfonso in prima serata che non è aperta al dialogo, quando dall’altra parte c’è solo odio e disprezzo nei suoi confronti #grandefratello #gfpic.twitter.com/EnBxPdlEmC — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 11, 2024

“E comunque per me questa cosa ha diversi nomi, questo modo di comportarsi si può dire in diverse maniere, ma poi magari ne parliamo fuori. Ancora che stiamo a fare così, ma basta dai…”, ha aggiunto Anita provando a spiegare che Bea potrebbe aver deciso di agire di strategia.