Al Grande Fratello Anita ha fatto scoppiare una nuova polemica da parte del pubblico. Stava dialogando insieme agli altri concorrenti, quando ha detto qualcosa di intimo sul suo décolleté che ha fatto impallidire anche la stessa regia del programma, costretta a censurare tutto immediatamente. Non è la prima volta che commetta simili gaffe, come ha fatto notare anche il sito Novella 2000, che ha riepilogato quanto fatto finora.

Uno degli ultimi scivoloni al Grande Fratello di Anita è avvenuto quando si è soffermato sul cugino: “Poverino è nato prematuro. Ce le ha tutte, dislessico, disgrafico e soffre di discalculia. lo prendiamo un sacco in giro, è piccolino. Poverino, lo massacriamo, io e mio fratello”. Ma si è anche soffermato in maniera poco gentile nei riguardi di Vittorio e Beatrice, ma ora sembra aver davvero superato qualsiasi tipo di limite.

Grande Fratello, che scivolone di Anita: “Le mie tet***”

In passato, stando sempre al resoconto di Novella 2000, al Grande Fratello Anita si era rivolta anche male nei confronti dell’ex concorrente Heidi Baci e le aveva detto di non aver effettuato il provino per partecipare al reality show perché già scelta a prescindere. E ora è scattata la censura da parte degli autori perché questa sua frase, esclamata soprattutto davanti a Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi, sta creando un polverone clamoroso.

Anita ha precisamente affermato: “Io sono stata presa perché ho detto al regista se voleva vedere le mie tettine“. E l’utente che ha postato il video su X ha scritto polemicamente: “Altro scivolone di Anita, lei che lo dice come se fosse una cosa normale. Giuseppe e Letizia impietriti, la censura in ritardo”. Presumibilmente la gieffina voleva solamente scherzare, ma questa sua ironia non è stata accolta con favore da molti telespettatori.

🔴 Altro scivolone di Anita

Lei che lo dice come se fosse una cosa normale

Giuseppe e Letizia impietriti

La censura in ritardo

😭🥶😭🥶#grandefratello pic.twitter.com/3HR9NBsjYa — GF NEWS (@GF17_news_) November 21, 2023

Altri hanno aggiunto: “Che squallida, genitori avete proprio fatto un bel lavoro”, “Mi sta sulle scatole”, “Ma abbiamo sentito bene?”. C’è chi però l’ha difesa: “A me Anita non sta simpatica, però era sarcastica, stavano scherzando”.