Grande Fratello, la puntata di ieri lascia strascichi. L’eliminato della puntata è stato Stefano mentre si è aperto un nuovo duro confronto tra Beatrice e Maddaloni con l’attrice che mosso pesanti accuse. Tutto è partito quando Simona Taglia ha dato del burattinaio e Marco. Il judoka ha immediatamente replicato: “Io mi sento un signore. Burattinaio? Mi fa sorridere. Prima era Giuseppe Garibaldi, adesso sono io. Loro parlano di me, io di loro non parlo mai”.

“Stanno lì come quegli animali che stanno negli angoli più bui a parlare degli altri. Con Beatrice una volta abbiamo avuto uno scontro ed è stato faccia a faccia”. Ad accendere la miccia ci ha pensato Signorini che ha chiesto a Beatrice un parere. “Sto ancora aspettando non dico delle scuse ma almeno un tentativo di chiarimento, sono stata attaccata ferocemente”.





Grande Fratello, messaggio aereo per Greta e Sergio

“E non ho ricevuto neanche una spiegazione di tutte quelle cattiverie che mi ha lanciato addosso. Quell’attacco di Marco del tutto ingiustificato è dovuto a una sua volontà di distruggermi psicologicamente visto che in altro modo non ci sono ancora riusciti, se riescono a spappolarmi definitivamente…io ci sono rimasta profondamente male”, ha concluso l’attrice.

Ma gli occhi di tutti sono stati anche per Greta e Sergio, protagonisti di un triangolo con Alessio Falzone. Prima della puntata Greta ha spiegato di non volere andare avanti con Sergio, decisa a rimanere single e non far soffrire il surfista. La situazione però sembra cambiata nella notte. E anche i fan da fuori se ne sono accorti.

Poco prima di pranzo è passato un aereo per Greta e Sergio. La scritta recita: “Gli occhi non mentono”. Se Sergio era già in giardino, ad avvisare Greta è stata Grecia: “Corri, vieni subito fuori”, ha detto. Dopo aver letto Sergio e Greta si sono avvicinati. Che sia l’inizio di qualcosa di più di un’amicizia?