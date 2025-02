“Cosa fai? Stai calma”. Grande Fratello, scoppia un nuovo caso su Helena Prestes. Sul web è diventato virale un video che ha come protagonista la concorrente del reality show di Canale 5. Un suo gesto ha infatti scatenato un vespaio di polemiche. Come sanno bene i fan del programma , Helena è una delle protagoniste più discusse di questa edizione.

Negli ultimi giorni la fotomodella brasiliana è sotto i riflettori per l’inizio della sua relazione con il bello della casa, Javier Martinez. Lei lo ha corteggiato per mesi. Poi tra di loro si è intromessa Zeudi Di Palma, ma alla fine, lui ha scelto Helena. La scena del loro bacio in piscina nei giorni scorsi ha fatto impazzire il pubblico del GF. La coppia ha poi trascorso una breve luna di miele in tugurio, gentilmente offerta dalla produzione, prima di rientrare nella casa insieme agli altri concorrenti. Poco fa un’altra concorrente si è lanciata al collo di Javi, per abbracciarlo. Ed Helena non ha trattenuto la propria gelosia.

“Cosa fai? Stai calma”. Grande Fratello, l’altra si lancia al collo di Javi ed Helena non ci vede più

Javier ed Helena sono stati accolti calorosamente da alcuni coinquilini. Il cuoco della casa, Federico Chimirri, ha persino preparato una torta in loro onore. Altri, invece, sono rimasti più distaccati, come Shaila e Lorenzo, la coppia storica del GF, che, in quanto veterani, ritenevano di avere loro il diritto alla serata speciale in tugurio.

Tra i primi ad abbracciare Javier c’è stata Mariavittoria Minghetti. Tra il pallavolista e la dottoressa romana c’è una lunga amicizia: lui la chiama affettuosamente con un nomignolo: “Nana”. Mariavittoria si è avvicinata per salutare il suo amico, ma è successo qualcosa di inaspettato: Helena, infatti, è andata verso il fidanzato, lo ha preso da dietro e lo ha allontanato dalla Minghetti, dicendogli: “Non dirlo mai più”. La ragazza, stupita, è andata via.

La gelosia di Helena ha colpito il pubblico, scatenando numerosi commenti negativi: “Lei è disperata”, “Helena, stai tranquilla, nessuno vuole Javier”, “Ormai è gelosa anche di Amanda”. E ancora: “Lo farà scappare”; “Questi comportamenti non sono normali. Lui probabilmente non potrà avere mezza amica senza che lei ne faccia un dramma”. Di certo, Helena, da vera tigre, ha lanciato un messaggio forte e chiaro alle altre concorrenti della casa: d’ora in poi, state alla larga da lui!