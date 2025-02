“Quando saremo in finale”. Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si tradisce e in casa scoppia un caso. La notizia sui finalisti è trapelata poco fa dall’interno della Casa. Il reality show infatti si avvia ormai verso la conclusione. Giovedì scorso, Alfonso Signorini ha annunciato quando andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione. Il programma, iniziato il 16 settembre, terminerà a marzo. In questi lunghi mesi ha regalato al pubblico mesi di emozioni e colpi di scena. Ci sono state rivalità accese tra i concorrenti, storie d’amore, invidie, gelosie e amicizie. Non sono mancati tradimenti, ma anche momenti toccanti, con i protagonisti che si sono aperti al pubblico raccontando le loro storie di vita.

Attualmente, la Casa è divisa in due blocchi. Da una parte c’è il gruppo “capeggiato” da Helena Prestes e Javier Martínez, dall’altra quello guidato da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverati. Ognuno dei due schieramenti sta cercando di proteggere i propri membri. Da ora in avanti, le nomination saranno tutte eliminatorie. Già dalla prossima puntata, rischiano di uscire alcuni dei volti più noti del programma: Pamela Petrarolo, Amanda Lecciso, Iago García, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. L’esito del televoto potrebbe cambiare gli equilibri all’interno della Casa.

“Quando saremo in finale…”. Grande Fratello, Lorenzo si tradisce e gela tutti: “Come fa a saperlo?”

Durante la notte, Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Javier si sono ritrovati in giardino, lontani da orecchie indiscrete, per fare il punto della situazione. Si parlava di chi potrebbe arrivare fino in fondo al gioco, quando Amanda ha fatto una rivelazione che ha spiazzato tutti: “Stavamo io e Federico a parlare con Lorenzo l’altro ieri. A un certo punto, Lorenzo dice: ‘Perché quando saremo in finale, arriveremo in sei’.” Amanda ha poi proseguito il racconto, spiegando che questa affermazione ha sorpreso molto Federico, il quale ha subito chiesto: “Ah, quindi ci arrivi tu?!”. Amanda ha concluso dicendo: “Lorenzo dà per scontato di essere già in finale”.

Sul web, ovviamente, queste immagini hanno acceso un dibattito. “Vi rendete conto!”, esclama scioccato un fan del Gf su X. Altri non si stupiscono affatto, ritenendo Lorenzo un ‘protetto’ di questa edizione: “Lo sa benissimo”. Al di là dei sospetti, nel bene e nel male, Lorenzo è stato uno dei protagonisti principali di questa edizione. E e probabilità che lui sia nella rosa finale è molto alta. Di sicuro, il modello milanese si sta muovendo strategicamente per arrivare alla fine insieme al gruppo con cui ha legato di più, e non lo nasconde affatto.

Amanda: “Stavamo io e Federico e parlavamo con Lorenzo l’altro ieri, a un certo punto Lorenzo fa “Perché quando saremo in finale, arriviamo in sei, Federico “A quindi ci arrivi tu?!”… lui dà per scontato che è già lì…”



RAGA MA VI RENDETE CONTO?! #grandefratello #heleners… pic.twitter.com/v72S4DHZD2 — Christina🌊🪷🪽 (@Tanqueray__97) February 7, 2025

Più volte, nelle ultime settimane, è stato visto in disparte con i suoi alleati a studiare strategie per le nomination. E, a quanto pare, le sue mosse stanno dando i loro frutti. Lo stesso Alfonso Signorini gli ha riconosciuto il merito di aver fatto “scacco matto” a Luca Calvani. Chi sarà il prossimo?