Altro che grande amore, la storia tra Alessio e Anita sembra già essere arrivata al capolinea. Dopo il bacio la coppia del Grande Fratello è quasi al tramonto. Anita ancora non lo sa, ma Alessio ha un piano preciso: lo ha confidato a Rosy Chin. Per lui la bionda gieffina aveva chiuso definitavamente con il fidanzato Edoardo, mettendo il sigillo su una crisi forte. Che le cose con Edo non andassero Anita lo aveva raccontato a Rosy dicendo che durante il bacio a San Valentino non aveva provato emozioni di sorta.

>> “No dai, ma è davvero lei?!”. C’è posta per te, la scoperta incredibile di Lino dopo 66 anni fa venire giù l’intero studio. Neanche Maria riesce a crederci

“Non ci sono state emozioni in quel momento. Io gli ho dato un bacio perché in quel momento ero felice di vedere una persona. Ma pensi che io abbia sentito qualcosa? Non ho sentito niente. L’ho fatto perché era quello che volevo, perché io posso fare quello che mi pare”. Parole che avevano lasciato molto amaro in bocca e, secondo molti utenti, dubbi sulla veridicità di Anita.





Grande Fratello, Alessio pronto a scaricare Anita appena fuori

Ora, però, la stessa medaglia la usa Alessio, parlando con Rosy del suo futuro con Anita ha detto: “Sarà difficile perché siamo distanti…“. Rosy ha invitato ad una riflessione, Falsone non ha chiuso del tutto alla possibilità di continuare a frequentare Anita, ma questo sono davvero poche: “Può succedere che esco e sono coperto di fia. Sono molto onesto”. Frasi che hanno il sapore dell’addio. Come quelle pronunciate dopo: “Sta di fatto che ieri a me hanno messo pressione pesante. Dopo la settimana in suite”.

Quindi conclude: “L’impressione è che se uscivo dalla suite avendola abbracciata mi sarei sentito il capo dei co***ni, poi lascia fare che è stato tutto naturale”. Insomma, Anita non è la prima scelta di Alessio che fuori è pronto a seguire altre strade e, soprattutto, altre emozioni. Le sue parole sono state immediatamente stigmatizzate da una parte del pubblico. “Stai solo usando Anita”.

Alessio a Rosy: -“Può essere che esco e sono pieno di figa e non mi va di stare in questa storia”



KARMA IS BITCH#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/S029bwhOHM — Elisa  (@__Elisa94__) March 9, 2024

E dire che Anita è davvero molto presa. “Ci siamo fatti un colloquio all’inizio, non abbiamo parlato di sentimenti ma è stata una roba molto embrionale. Pensavo non ci fosse di meglio e tornavo sempre indietro, ora so che non è così”, aveva raccontato parlando dell’esperienza in suite.