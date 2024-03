Grande Fratello, rivolta social contro Alessio Falsone: il gieffino si è reso protagonista di una serie di brutti gesti che hanno fatto saltare sulla sedia il pubblico. “Questo ragazzo ha dei gravi problemi comportamentali. La famiglia deve essere presente, delirio di onnipotenza dovuto a sostanze”, si legge su X. E ancora: “Alfonso vediamo cosa farai alla fine della espulsione di Alessio”. Nessuno difende il comportamento di Alessio. Alessio che più volte è finito nell’occhio del ciclone.

>> “Il Grande Fratello finisce prima”. La decisione improvvisa di Mediaset: si scopre perché chiude tutto in anticipo

Il motivo? Aveva pronunciato una bestemmia ma la produzione non era intervenuta: “Come è possibile che nessuno degli ADDETTI ai lavori non senta mai Alessio bestemmiare un giorno sì e l’altro pure. Ormai il suo pronunciare porco… in ogni occasione è un mantra. Lui lo ripete in continuazione. Possibile che il pubblico fuori veda e senta cose che voi non percepite? È una cosa STRANISSIMA”.





Grande Fratello, Alessio Falsone perde di nuovo la testa

Stavolta Alessio fa parlare per una reazione assolutamente esagerata. Lamentandosi con Federico che gli aveva staccato la carica per lo spazzolino elettrico ha prima spezzato lo spazzolino, poi se l’è presa con tutta la Casa, soprattutto con Varrese che ha tentato di calmarlo. “Ma questo è scemo, perché non poteva usarlo lo stesso? Poi una volta ricaricato si rilavava i denti. Io quando lo trovo scarico lo uso come spazzolino normale”, si legge ancora su X.

E ancora: “Ma Alfonso e gli autori cosa aspettano a cacciare questo squilibrato? Persone in quel reality sono state espulse per molto meno. Questo ragazzo è squilibrato, pazzo, maleducato, arrogante, irritante non ha una caratteristica positiva”. Una decisione arriverà stasera. Solo ieri Falsone aveva spiegato a Paolo di essere rimasto deluso da Anita.

alessio che spezza lo spazzolino, che cavolo staccate che qui non si capisce niente #grandefratello pic.twitter.com/cUXNbjPbu4 — annarè; ☆ ☕️ (@annare___) March 18, 2024

Falsone è impazzito, ora anche con Max ma staccano subito😅 entro stasera succede qualcosa… Sedetelo a fake1 è esaurito!!#grandefratello pic.twitter.com/2ygRABiOtn — 🚬Alessio🚬 (@Ale__Smoke__) March 18, 2024

Racconta la pagina ufficiale del GF come: “Anita avrebbe riportato apprezzamenti sui ballerini, pensando che Alessio si sarebbe ingelosito”. A Paolo Masella, in sauna, Alessio ha detto la sua: “Non sono geloso, ti pare? Loro devono ballare, si devono divertire. Non mi preoccupo di un altro uomo”. Ma c’è una cosa che non ha digerito, il fatto che lei abbia espresso questo pensiero davanti a tutti: “Mi devo fidare di te, non degli altri”, ha detto.