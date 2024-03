Grande Fratello, Signorini smaschera Alessio Falsone: brutte frasi su Federico Massaro. E fioccano le polemiche. La puntata di ieri è stata caratterizzata da confronti e sorprese. Uno spazio particolare è stato riservato ad Anita. Chiamata in Mistery room da Signorini ha fatto delle confessioni su Edoardo. “No, rinnego tutta di quello che ho detto, io ed Edoardo abbiamo parlato tanto di noi, l’idea era che a settembre la vita sarebbe tornata alla quotidianità”.

“Chiaramente sono in difficoltà, sono sei mesi che non lo frequento, venti giorni non me li ricordo più, il senso era uscire e vedere come sarebbe andata, ci sto provando e non riesco a controllarla. Come mi ha detto Alessio, è una risposta il fatto che io mi senta così. Però il fatto è che purtroppo o per fortuna Edoardo i suoi limiti li sa”.





Grande Fratello, Signorini smaschera Alessio Falsone

Come avrà capito che Anita è molto presa da Alessio. Alessio che è stato smascherato da Signorini. Interrogato dal conduttore sulle parole usate nei confronti di Federico ha spiegato di aver detto: “Gli ho detto di lasciar perdere e che non si deve scaldare”. Immediata la replica di Massaro, che ha aggiunto: “Non è vero, mi ha detto altre cose”.

Signorini ha mandato in onda una clip. Alessio Falsone dice: “Io faccio il fenomeno? Fuori da questa casa ti faccio vedere come faccio il fenomeno”. Il video ha suscitato l’ira del pubblico e la reazione di Signorini: “A noi piace che vi confrontiate guardandovi negli occhi, ma mai, anche se per scherzo, le minacce. Le minacce non ci piacciono. Anche perché so che non le fate in cattiva fede. Ma non fanno bene”.

A quel punto i due diretti interessati hanno deciso di chiarirsi e si sono stretti in un abbraccio. Ma le critiche sono piovute. “Minaccia con tanto di segno della croce liquidata con un timido rimprovero del pelato e il solito buffone di Federico che lo va pure ad abbracciare. Ovviamente in altri tempi sarebbe già fuori come un fausto Leali qualsiasi, ma anche un Bettarini, una Alda D’Eusanio”.