Grande Fratello, a poche ore dalla puntata dentro la Casa la tensione torna a salire. Stasera sarà annunciato il nome del secondo finalista, l’uomo o la donna che andrà a fare compagnia a Beatrice Luzzi, già certa da dieci giorni di un posto in finale. Tanta carne al fuoco. Spazio ci sarà, senza dubbio, per un confronto tra Anita e Alessio. A proposito di Anita, la concorrente è stata richiamata per aver coperto il microfono mentre lanciava frasi ingiuriose nei confronti di Beatrice.

“Guarda che lei è proprio molesta quando beve, lo fa sempre. Non solo ora con te, è proprio molesta”, aveva detto ad Alessio dopo che il gieffino gli aveva manifestato il pensiero che Beatrice ci stesse provando con lui. Duri i commenti: “Ha fatto talmente schifo che hanno deciso di riprenderla mentre cercava di coprirsi il microfono”. “Giusto il richiamo! Anche l’autore si è accorto della frase e del microfono messo sotto”.





Grande Fratello, Alessio sveglia tutti su ordine degli autori

“Ma davvero questa può dire che un’altra donna è molesta quando beve?”. “Spero che facciano sentire queste parole a Beatrice perché non è giusto che lei la faccia franca ancora”. “Lo schifo totale, poi lei parla di solidarietà femminile quando è la prima ad attaccare pesantemente una donna”. La sua popolarità è costantemente scesa.

Come quella di Alessio che stamani ha svegliato tutti gli inquilini pare per ordine degli autori. “Mi hanno detto di svegliarvi perché sennò non si fa il rito, non rendiamoci mai attaccabili”, ha detto il concorrente tirando giù dal letto gli altri (compresa Anita che non l’ha presa proprio benissimo). Sembra che in atto ci sia una sfida, ma questo improvviso altruismo non convince il pubblico del Gf, che non cambia idea su di lui.

alessio: “mi hanno detto di svegliarvi perché sennò non si fa il rito, non rendiamoci mai attaccabili” immaginate quanto stanchi siamo di lui #GrandeFratello pic.twitter.com/GTwYTwmvz2 — soso (@lettoregolare) March 11, 2024

“Ma se è lui che cerca continuamente lo scontro con Beatrice, questa frase non ha senso soprattutto se esce dalla sua bocca, la ridicolaggine di questa coppia fake è imbarazzante”, si legge su X. E ancora: “Lui lo ha detto palesemente a Rosy che gli piace giocare con Quelli di serie A quindi fatevi 2 conti”.