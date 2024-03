Splendida notizia per Antonella Fiordelisi, che ha trovato il suo nuovo fidanzato dopo la breve storia col calciatore italiano del Tottenham, Guglielmo Vicario. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata beccata insieme alla sua dolce metà e ad Oriana Marzoli in un ristorante di Milano. Quest’ultima è stata a cena con loro e anche col suo attuale partner, che si chiama Cristiano Iovino.

Iovino ha rubato il cuore di Oriana, dopo essere finito al centro dello scandalo gossip perché presunto amante di Ilary Blasi. Tornando ad Antonella Fiordelisi, il nuovo fidanzato è uno storico volto di Uomini e Donne, amato e conosciuto da tutto il pubblico di Canale 5. Ormai escono praticamente a coppie lei e la Marzoli, sfoggiando un entusiasmo smisurato.

Antonella Fiordelisi ha un nuovo fidanzato: “Lo storico volto di UeD”

Antonella Fiordelisi, prima di conoscere il nuovo fidanzato e l’ultimo ex Vicario, era stata con Edoardo Donnamaria. I due si erano conosciuti al GF Vip, proprio come Oriana e Daniele Dal Moro. Hanno adesso archiviato le vecchie relazioni sentimentali e sono state viste a cena insieme coi rispettivi amori. Vediamo dunque con chi si è legata Antonella, come confermato dall’influencer Amedeo Venza.

Antonella Fiordelisi, salvo improbabili smentite da parte sua, è felicemente fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne, Salvatore Angelucci. Venza ha scritto: “Oriana, Iovino, Antonella e Salvatore: cenette romantiche“. Poi l’investigatore social, ovvero Alessandro Rosica, ha un po’ ridimensionato i fatti: “Salvatore Angelucci e Antonella Fiordelisi sono solo carissimi amici al 100%. Iovino e Oriana fidanzati ufficialmente e super appassionati”.

Salvatore Angelucci lavora come deejay ed è stato legato a Karina Cascella, con la quale ha avuto la figlia Ginevra. Ora si sarebbe innamorato di Antonella, anche se le voci sono contrastanti e c’è chi parla di amicizia.