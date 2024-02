“Cosa avete fatto a Bea”. Grande Fratello, Alessio si ribella al branco e racconta fatti pesanti. Il pubblico è senza parole: cosa è successo (FOTO)

In queste ore dentro la casa del Grande Fratello l’aria è ancora molto tesa. Gli effetti dello scontro durissimo avvenuto al ristorante tra la maggioranza degli inquilini e Beatrice, apparsa nel ruolo della vittima del “branco”, ancora sono visibili. Probabilmente ci vorranno giorni per ricucire lo strappo, sempre che ciò sia possibile. Intanto c’è chi sta cercando di mediare, dispensando consigli per tornare a una convivenza quanto meno civile.

Da fuori è arrivato Mirko. L’ex concorrente del reality, senza sbilanciarsi troppo, ha fatto capire in più modi agli inquilini del loft di Cinecittà che si può litigare, ma che ci sono modi e modi. Non bisogna mai superare certi limiti, mai trascendere. E soprattutto “mai in venti contro uno”. Da parte sua Beatrice, ha trovato il sostegno di Simona Tagli, entrata da poco nella casa, che nell’ultima diretta si è schierata apertamente dalla parte dell’attrice. In queste ore si è esposto anche un altro concorrente.

Alessio contro il branco: “Cosa avete fatto a Bea”. Lo sfogo con Greta

Alessio Falsone, neo inquilino del Grande Fratello, contro il “branco”. Falsone non era presente nel momento in cui è avvenuto lo scontro. Alla gita come tutti sanno erano ammessi solo i veterani della casa. Ma come tutti i telespettatori anche lui ha visto quanto successo nel corso della puntata del serale, guardano il video trasmesso durante la diretta tv. E si è fatto una sua idea ben precisa.

A questo proposito, le telecamere hanno colto da poco un dialogo tra lui e Greta incucina. Ecco cosa ha detto: “Andando tutti quanti contro Bea si passa dalla parte del torto. Avete torto, punto. Anche se avete ragione nella motivazione, passate dalla parte del torto perché la gente gira canale e vede quindici cristiani di vent’anni che urlano contro una signora. Avete torto marcio”.

Falsone ha confidato a Greta di aver ripreso anche Perla, in questa fase la principale nemica di Bea forse. L’ex Temptation Island nel corso della lite al ristorante aveva spalleggiato Maddaloni, sottolineando dal suo punto di vista la correttezza del pensiero espresso dal judoka. Secondo Andrea, Maddaloni non ha bisogno di supporto da parte di altri, può fare da solo: “A me umanamente ha sempre dato fastidio. Io se fossi in mezzo alla strada mi fermerei. Capito? Infatti gliel’ho detto ieri sera a Perla, che Marco si sa difendere da solo. Cambiamo discorso altrimenti è un continuo parlare di questo”.

Insomma, tanta saggezza da parte del giovane concorrente arrivato dall Campania. Adesso bisognerà vedere se gli altri concorrenti si dimostreranno altrettanto maturi e sapranno cogliere questi consigli e arrivare così almeno a una tregua.