Grande Fratello, la reazione di Heidi Baci alla vittoria di Perla Vatiero. Molti non hanno dimenticato la bionda concorrente albanese che dopo l’intervento della famiglia aveva deciso di abbandonare il reality. Poco dopo chiese di rientrare, ma non se ne fece nulla. Poi Heidi è ricomparsa all’interno della Casa, ma stavolta del GF albanese. La giovane aveva stretto un bel legame, tra gli altri, con Beatrice Luzzi.

Proprio l’attrice le ha fatto visita, ospite del Grande Fratello Vip Albania. Prima di poter riabbracciare l’amica ad Heidi Baci è stata fatta vedere la clip dell’esito finale del GF italiano. La 26enne nata a Vasto non sapeva che a vincere è stata Perla Vatiero. E così in tanti si sono concentrati sulla sua reazione alla scoperta della notizia…

Heidi resta di stucco di fronte alla vittoria di Perla

Quando ha visto le immagini della vittoria di Perla Heidi è rimasta scioccata. Il presentatore le ha chiesto: “Come hai visto Beatrice è arrivata in finale e si è classificata seconda. Ha vinto Perla, cosa ne dici?”. La risposta della concorrente del GF Vip Albania è stata semplicemente “Auguri”.

Quindi è stato il momento dell’ingresso nella Casa di Beatrice che ha letto una poesia scritta da Heidi. Poi le due si sono incontrate: “Sei bellissima tesoro. Lo so che è dura, mi raccomando non mollare. Ti ricordi quando sei venuta a trovarmi? Mi hai detto ‘mantieni la tua lucidità’, non sai quanto mi è servito. Adesso lo dico io a te, perché sei forte, puoi farcela, rispondi come sai fare tu, con ironia e con il sorriso splendido che hai. Tu hai tanto intuito amore mio. Vai avanti perché puoi vincere“.

Questa sera una bellissima sorpresa per Heidi: Beatrice è volata in Albania e, dopo aver letto una poesia scritta da Heidi, ha potuto abbracciarla e darle il suo sostegno.

Questa la poesia scritta da Heidi: “A Carnevale

Sghignazzano e si rincorrono facce sorridenti, tristi e drammatiche per i canali e i ponti di Venezia.

Rosso, blu e piume tutti sfoggiano, musica, sfarzo, maschere fantastiche, arrivano anche i carri, lo spettacolo inizia.

E poi i coriandoli, polvere di stelle ma non c’è cosa più fasulla, son solo fogli di giornale, dietro tutte queste facce c è una parte occulta, così vive l’uomo, come il carnevale.

Bada bene infatti, non farti ingannare, proprio come queste maschere molto bene sanno fare, c’è chi ride e gioisce ma conosce la paura, sono proprio quelli, che tra tutti, sanno per davvero, che cos’ è amare.

Questo è il paradosso che nasce con l’umanità.

C’è chi piange, si lamenta, è sempre rabbioso, sappi che probabilmente di empatia è carente.

Sono profumati i mercatini,è tutto luminoso, zucchero, cioccolato, chiacchiere a volontà, ma ricorda nuovamente il nostro paradosso, alla festa delle bugie, chi più offre meno ha.

Molti sono i segreti che non sapremo mai c’è passione e intrighi, anche gravi tradimenti, fermati e osserva, molte cose capirai.

E prima di esprimere un giudizio, frena la tua lingua, pensa a ciò che vale, la vita è un gioco così fittizio, proprio come questo carnevale”.

