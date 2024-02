Grande Fratello, la mamma di Monia contro Massimiliano. Fulmini e saette da parte della madre di Monia La Ferrera contro Massimiliano Varrese. I due in passato hanno avuto una storia e nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini hanno riallacciato i rapporti. Tuttavia non si è andati oltre un bacio anche se l’attore avrebbe voluto qualcosa di più.

È stata Monia in particolare a stoppare ogni tentativo di Massimiliano di far riaccendere la fiamma della passione: “Stiamo meglio come amici” le parole della donna. Poi, come tutti sanno, Monia è stata eliminata e per Varrese è stata dura. L’attore è scoppiato perfino a piangere pensando alla sua ex e all’ennesima occasione mancata. Ora fanno discutere le parole della mamma di Monia che attacca Max.

Monia, Varrese e Giovanni: l’accusa della mamma de La Ferrera

Ad un certo punto è uscito fuori il nome di Giovanni. Monia ha spiegato che si tratta di un amico, ma Massimiliano non le ha creduto. Tuttavia, secondo quanto rivelato dalla mamma di Monia, Varrese sapeva tutto e ha finto pur di screditare la sua ex: “Non riesco a stare zitta davanti alle ingiustizie – ha scritto in una story Instagram la madre dell’hostess – Mi è dispiaciuto il comportamento di Massimiliano durante la puntata dove si è parlato dell’amico e ripeto amico di mia figlia“.

La madre di Monia ha ribadito che la figlia fuori non ha nessuno: “Massimiliano ha finto in puntata di non sapere nulla screditando la verità di mia figlia che è stata chiara fin dall’inizio. Lui ha mostrato agli inquilini dolore.. dolore che poi si è rivoltato in casa verso mia figlia.. vedi le ultime nomination che non avevano nulla contro mia figlia ma difendevano Massimiliano facendolo passare per vittima”.

La donna accusa anche i genitori di Massimiliano: “Le accuse ingiuste da parte dei genitori di Massimiliano contro Monia quando da parte nostra e soprattutto di mia figlia c’è stato sempre il massimo rispetto e così continuerà ad esserci perché il rispetto è alla base dei nostri principi”. Poi ha concluso: “Vi prego quindi di vedere e di ricordarvi di Monia per quello perché ha fatto in casa e ricordatevi sempre come ho insegnato a mia figlia che la verità paga sempre e purtroppo a Monia questa volta la sua sincerità e purezza è costata! Sono fiera di lei”.

