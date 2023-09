Grande Fratello 2023, l’operazione di Pier Silvio Berlusconi di ripulire il programma da quella fastidiosa patina trash che lo aveva accompagnato negli anni scorsi sta riuscendo fino ad un certo punto. Nella puntata di ieri, giovedì 28 settembre, protagonista in negativo è stato Alfonso Signorini. Frasi, quelle pronunciate, che una parte del pubblico ritiene terribili e per le quali ha chiesto a gran voce sui social la rimozione del conduttore dalla guida del programma.

È successo tutto durante il confronto tra Massimiliano Varrese e Heidi. Massimiliano ha spiegato in confessionale come: “Quando arrivano certe emozioni, bisogna viverle a pieno. Non voglio aspettare per avere le cose. Sento che lei ricambia quello che provo. Me ne accorgo, non sono un mitomane. Mi accorgo che non la guardo solo io in un certo modo”.





Grande Fratello 2023, critiche su Signorini dopo le frasi su Heidi

“C’è un’attrazione ma ha paura perché sono grande e sono un padre. Sono un po’ in difficoltà. Fuori da qua, sparire e non mi farei più trovare. Sarei in grado di gestirla meglio”. Parole che sono arrivata dopo che Heidi ha negato l’interesse per lui: “Non mi piace. In questi giorni ci siamo distaccati. Ero semplicemente preoccupata perché ho capito che lui non stava bene”.

Dopo aver ascoltato queste parole Alfonso Signorini è intervenuto. Commentando le parole di Massimiliano e quel “Sarei in grado di gestirla meglio”, ha aggiunto: “La metteresti all’angolo vero?” e ancora “In un corteggiamento funziona così”. Parole che hanno generato una reazione feroce sui social con qualche telespettatore crede che Signorini sia fuori controllo.

“Se una donna dice no è no”, accusano i telespettatori sui social. “Una cosa forzata”, si legge ancora. E c’è anche chi si spinge oltre arrivando a chiedere la cacciata immediata di Signorini. Colpevole di offrire al pubblico a casa uno spettacolo poco edificante e poco rispetto nei confronti delle donne.