Grande Fratello 2023, la polemica è servita: durante la puntata di ieri alcuni telespettatori hanno accusato Alex Schwazer, il campione olimpico di marcia di Pechino 2008, di aver violato il regolamento. Per Alex quella di ieri è stata una puntata particolarmente forte dal punto di vista emotivo. Ha infatti abbracciato di nuovo la moglie Kathrin Freund, entrata nella casa per sostenerlo: “La gente che conosce la tua storia vuole vederti alle gare e io ci sarò sempre. Non mollare”.

Per lei Alex aveva avuto parole bellissime: “Lei è sempre stata al mio fianco e capiva la mia sofferenza. Vorrei che i miei figli mi vedessero almeno una volta alle Olimpiadi, una gara che ho fatto e che ho vinto. Mi alleno per loro, per mia moglie. Di gare per me stesso ne ho già fatte e sono più che soddisfatto, ma vorrei vedessero realmente quello che ho fatto, non solo a parole e in video”.





Grande Fratello 2023, Alex Schwazer ha infranto il regolamento

Nel momento in cui Alex ha visto Kathrin non ha però resisto e durante il ‘freeze’, (il momento in cui tutti si devono bloccare senza muovere neppure un muscolo) Alex ha rotto il protocollo abbracciando la moglie senza preoccuparsi dello strappo al regolamento, e delle possibili conseguenze che potrebbero tradursi in una multa per tutta la casa.

Per Alex questi sono stati anni duri. Raccontava nella casa del GF 2023: “So che queste urine sono state falsificate, un errore voluto o non voluto. Ma nel momento in cui ammettono che questa provetta è stata manomessa, crolla tutto il sistema dell’antidoping. Mi sono trovato costretto a difendermi da una cosa non fatta. Il tribunale di Bolzano mi ha dato ragione”.

“E spero che venga ridotta la squalifica di otto anni che mi impedirebbe di partecipare alle prossime olimpiadi è…] La giustizia sportiva non segue quella giudiziaria, vanno su due binari diversi. La giustizia sportiva si è fermata al verdetto di Rio. Noi abbiamo fatto l’ultima istanza possibile alla corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo, ma per il verdetto che arriverà sarà tardi”.