Nella serata di sabato 18 gennaio 2025, Stefano De Martino è stato ospite della seconda puntata di C’è Posta per Te, il celebre programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. L’apparizione di De Martino ha rappresentato un momento speciale, segnando il suo ritorno su Mediaset dopo un periodo di assenza. L’invito è stato orchestrato da Gianluca e Andrea, due fratelli pugliesi, con l’intento di sorprendere e ringraziare la loro madre Concetta e la nonna Anna per il supporto e l’amore incondizionato dimostrato, soprattutto dopo la perdita del padre.

>> “Perché tua moglie…”. C’è posta per te, Claudio fa infuriare Maria: lo sotterra. Per lui finisce malissimo

La nonna Anna, in particolare, è una grande ammiratrice di De Martino, rendendo la sorpresa ancora più significativa. Al suo ingresso in studio, Stefano è stato accolto da un caloroso applauso e da una standing ovation del pubblico. Maria De Filippi, visibilmente felice di rivederlo, ha condiviso con lui un momento di affettuosa complicità. De Martino ha commentato con ironia: “Mi mancava, ogni tanto devo tornare a casa”.





“All’orecchio…”. C’è posta per te, Maria lo dice a Stefano

Maria dal canto suo, bacia Stefano sulla guancia e gli dice: “Sono proprio contenta che sei qui”. Il legame tra Stefano De Martino e Maria De Filippi è noto per essere profondo e sincero. De Martino ha spesso riconosciuto l’importanza di Maria nel suo percorso professionale, dichiarando: “Maria De Filippi mi ha cambiato la vita”. La loro collaborazione risale ai tempi in cui Stefano partecipava come ballerino al talent show Amici, e da allora il loro rapporto si è consolidato, basandosi su stima reciproca e affetto.

Durante la puntata, Stefano ha interagito con Concetta e Anna, condividendo momenti di emozione e gratitudine. La sorpresa ha toccato profondamente entrambe, soprattutto Anna, che ha espresso la sua gioia nell’incontrare il suo beniamino. Questa partecipazione ha evidenziato ancora un’incredibile capacità del programma di creare connessioni emotive tra ospiti e pubblico, sottolineando l’empatia e la sensibilità di De Martino nel relazionarsi con le storie personali dei protagonisti.

L’effetto di Stefano de Martino su qualsiasi persona pic.twitter.com/mZcIjAHoyA — Pro(fess)oressa Martina💐 𓆝𓆜𓆟 (@maljksflaws) January 18, 2025

Inoltre, la presenza di Stefano De Martino a C’è Posta per Te ha coinciso con la sua conduzione di Affari Tuoi su Rai1 nella stessa serata, dimostrando la sua versatilità e popolarità trasversale tra le diverse reti televisive. Ma mentiremmo a non parlare di una parte del pubblico di Mediaset che vorrebbe riaverlo proprio ‘a casa’ come dice lui. Chissà, magari è pronto qualcosa per lui a Cologno Monzese.

Leggi anche: “Non può avergliela regalata davvero“. C’è posta per te, Matteo Berrettini in lacrime per la storia di Massimo. Poi il gesto incredibile