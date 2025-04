Anche se il Grande Fratello è giunto alla sua conclusione, i riflettori sui concorrenti continuano a non spegnersi, con tanti fan che continuano a seguire con interesse le vicende post-reality. Alcuni degli ex protagonisti, infatti, non smettono di suscitare curiosità tra il pubblico, a partire da Lorenzo e Shaila, la coppia che ha segnato uno dei momenti più emozionanti della finale ma che, purtroppo, si è separata proprio il giorno della diretta conclusiva. Da quel momento, di loro si sono perse le tracce, alimentando i sospetti e le domande dei fan. La loro storia sembrava promettere bene, ma la fine della loro relazione ha lasciato un vuoto difficile da colmare.

Ma non è solo questa coppia ad attirare l’attenzione: Helena Prestes e Zeudi Di Palma sono sicuramente tra le ex concorrenti più chiacchierate del reality. Le due hanno suscitato un vero e proprio battaglia tra i loro rispettivi fandom, scatenando commenti e scambi di frecciatine sui social, alcuni anche decisamente esagerati. Nonostante le loro divergenze all’interno della casa, la competizione tra le due non è terminata nemmeno dopo il reality, continuando a farsi sentire anche a distanza di tempo.

Grande Fratello, i video del dopo di Zeudi e Helena

Nelle ultime ore, una fan di Helena ha deciso di pubblicare due video su Instagram che mostrano cosa stiano facendo le due protagoniste del Grande Fratello dopo la fine del programma. Da un lato, si vede Helena insieme a diversi ex concorrenti, mentre dall’altra parte, Zeudi è ripresa insieme a Chiara e Alfonso. Ma la fan di Helena non si è limitata a pubblicare i video: ha anche lanciato una provocazione, riferendosi a una frase che Zeudi aveva detto a Helena durante il programma: “Le avevano detto che sarebbe rimasta da sola! Trova le differenze”. Un chiaro riferimento alla rivalità tra le due, che continua a infiammare i social e a stimolare i fan a schierarsi.

La situazione tra Helena e Zeudi sembra essere ancora tesa, con i rispettivi fandom che non perdono occasione di insultarsi e litigare. “Le avevano detto che sarebbe rimasta da sola! Trova le differenze”, si legge nella caption del video che mostra da una parte Helena insieme a molti concorrenti del Grande Fratello e dall’altra parte uno screen preso da un video pubblicato su Instagram da Zeudi mentre si trova in compagnia di Chiara e Alfonso. Il filmato dei tre è stato commentato da molti fan di Helena per via di alcune frecciatine lanciate verso Helena.

Qualche giorno fa, infatti, Helena è stata raggiunta da Valerio Staffelli il quale le ha consegnato il Tapiro d’oro per la sua mancata vittoria e, dopo la domanda dell’inviato, ha rivelato i nomi dei tre ex coinquilini che le sono risultati più antipatici durante il suo percorso: Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Zeudi. In particolare, ha ripetuto più volte il nome di Zeudi e proprio l’ex miss Italia, nel video in questione, insieme ai due amici ha ripetuto il suo nome in maniera provocatoria ricordando il servizio di Helena a Striscia la Notizia.

“Lorenzo Shaila Chiara e Alfonso..hanno detto ad Helena che non avrebbe mai avuto persone vicino..che sarebbe rimasta sola…questo ho detto…parlavo di Helena..di quello che fa e dice Zeudi non me ne frega niente”, “Io invece penso che Chiara lascerà Alfonso….e poi anche Chiara…vedremo!”, “Cosa dicevano che Helena nn aveva costruito rapporti”, scrivono ancora i fan di Helena paragonando le serate di Helena in compagnia di quasi tutti i concorrenti del GF e Zeudi, che al momento si è mostrata solo con Chiara e Alfonso.