In una recente intervista a Verissimo George Ciupilan aveva rivelato di essersi preso una cotta nella casa del GF Vip 7 per Ginevra Lamborghini. L’ex volto de Il Collegio aveva specificato a Silvia Toffanin di non aver mai rivelato i suoi sentimenti, per via del flirt nato tra Ginevra e Antonino Spinalbese: “All’inizio del programma c’era una ragazza che mi piaceva, Ginevra. Mi piaceva, sì. Solo che lei aveva in corso il flirt con Antonino e non volevo intromettermi. Ho deciso di fare due passi indietro. Però ti posso dire che mi piaceva molto anche il suo modo di fare, molto estroverso e mi piaceva tantissimo”.

La conduttrice, sempre più interessata dal discorso, ha quindi chiesto a George Ciupilan se Ginevra Lamborghini è o meno al corrente di questa cosa: “Non so, penso lo stia scoprendo adesso o forse si era capito”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato, inoltre, che per lui, non è stato facile tornare alla normalità e in proposito ha raccontato: “È strano ritornare alla vita normale dopo 134 giorni. Mi fa strano parlare con nuovi volti, con le persone. Dormire nel mio letto è stata un’esperienza strana. Mi sono svegliato due o tre volte pensando di essere nella casa. Però è andata bene”.

GF Vip 7, George Ciupilan flirta a cena con Ginevra Lamborghini

Nelle ultime ore diversi protagonisti della settima edizione del GF Vip si stanno rivedendo dopo l’esperienza nella casa. È stato il caso degli “Spartani” che hanno fatto una reunion a cui hanno partecipato anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Si tratta della cena in cui Daniele Dal Moro ha regalato delle rose rosse a Oriana Marzoli, segnale che la loro relazione prosegue a gonfie vele lontano dalle telecamere.

Ed è stato anche il caso proprio di George Ciupilan e Ginevra Lamborghini che si sono mostrati insieme a cena e con loro c’erano anche Matteo Diamante e Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 7. L’ex naufrago ha postato sul proprio profilo un video che immortala il momento della reunion e i fan hanno ipotizzato che ci potesse essere un flirt in corso tra George Ciupilan e Ginevra Lamborghini. Anche Nikita Pelizon ha notato una certa sintonia tra i due e ha commentato: “George basta, un po’ meno. Sei proprio un malandrino”.

Avevo visto bene che lambo sta parlando con George nulla ormai ciupi lo abbiamo perso totalmente e andato 😂😂 #gintonic #gfvip pic.twitter.com/qDj2FuVXbu — Angelica (@angelmel80) April 7, 2023

George Ciupilan è stato protagonista di un episodio accaduto dopo la finale del GF Vip 7. Infatti Emanuela Fuin, la mamma di Edoardo Tavassi, gli ha impedito di abbracciare il figlio: “George andava ad abbracciare Edoardo e gli ho detto di non farlo”. La signora Fuin dimostra così di non avere perdonato alcune situazioni che si sono verificate nella casa più spiata d’Italia.