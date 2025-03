Al Grande Fratello, la tensione tra Javier e Lorenzo Spolverato sembra non voler accennare a diminuire, con continui scontri che ovviamente alimentano le dinamiche della casa. Il rapporto tra i due, iniziato in maniera relativamente pacifica, si è trasformato in una delle dinamiche più turbolente di questa edizione, con accuse, incomprensioni e momenti di grande tensione, soprattutto a causa del modello milanese, noto per il suo carattere fumantino e spesso aggressivo.

Le litigi tra Javier e Lorenzo sono diventati una costante nelle ultime settimane, con i due che sembrano non riuscire a trovare un terreno comune e in queste ore, un video di un confronto avvenuto tra i due in giardino, è diventato virale e ha attirato l’attenzione del pubblico, in particolare dei fan di Javier e della fidanzata Helena. Tutto è patito da una clip mostrata da Alfonso Signorini durante l’ultima puntata in diretta.

Grande Fratello, il gesto di Lorenzo contro Javier fa infuriare il pubblico

Nella clip si mostra Lorenzo molto infastidito che ha avuto una discussione con Javier, nata dalla volontà di Lorenzo di difendere Chiara: “Lorenzo è un ragazzino e lo dimostra. Rompiti il ginocchio, Marcisci, eccetera. Io così non mi sono mai esternato nei suoi confronti”, ha attacca Javier dopo aver visto il video in cui Lorenzo Spolverato pronunciata la frase choc contro di lui. Parole molto forti che hanno portato Javier ad attaccarlo ma senza mai scomporsi.

“In un momento in cui c’erano quattro persone che davano contro a Chiara, tu, invece di prendere parola per la tua fidanzata, hai messo il dito nella piaga contro una ragazza di 23 anni, mentre stava piangendo. Bravo”, ha risposto Lorenzo cercando di dare una spiegazione a quelle parole. Nonostante il confronto, Alfonso Signorini non è riuscito a far trovare un punto di accordo tra i due e dopo la puntata Javier e Lorenzo hanno avuto un altro confronto in giardino.

I due hanno nuovamente discusso e in un video pubblicato su X si nota come Lorenzo, con un gesto di forte stizza, abbia dato una botta al braccio di Javier, che infatti gli risponde, visibilmente infastidito: “Non mi toccare” “Questa è una fortissima provocazione!!!! Lorenzo pensava che j reagiva?????? Che schifo di persona”, “Guarda anche se gli sparasse lo farebbero passare come un gesto di stanchezza o per un ipotetico passato difficile . Poi subito dopo entrerebbe mammina a giustificarlo”, “A me non piace Javier, ma lo ammiro con tutta me stessa, la calma che ha con questo essere ignobile è da invidiare Io non avrei resistito così tanto tempo, per loro è una prigione essere obbligati a vivere con uno schifo del genere protetto dal programma”, si legge su X.