Il Grande Fratello è una grande esperienza che però, con il passare dei giorni, fa pesare la distanza e il distacco dalla famiglia e dagli affetti. Per sopravvivere al meglio e per vivere pienamente quest’avventura occorre trovare degli amici, degli alleati, dei compagni di viaggio. È quello che è successo tra Marco e Rosy Chin, che riuniti in giardino parlano della loro avventura nella casa.

Marco Maddaloni ha spiegato di essersi sentito estraneo fra gli altri, entrando mesi dopo dall’inizio di Grande Fratello. “Ho capito che la Casa ha un trascorso di cui non ho fatto parte” spiega il judoka e Rosy evidenzia che nel corso dei diversi mesi sono cambiate tante cose, sono cambiati tanti rapporti e questi, inevitabilmente, hanno scritto la storia di questa edizione del Grande Fratello. Rosy ha chiesto a Marco quali siano i suoi punti di riferimento e Marco sceglie Massimiliano per il judo: “Lui mi aiuta a resettare”.

Rosu Chin censurata al Grande Fratello

Poi Paolo per l’allenamento: “Il fatto che lui mi chieda consigli mi fa sentire stimato”. Poi c’è Vittorio che gli insegna la matematica, che gioca con lui a scacchi: “Lui rappresenta la conoscenza” “Tu, poi, per tutto il resto. Sapere dove sei mi conforta” confessa Marco riferendosi a Rosy, che con imbarazzo sceglie lo scherzo e poi confida: “Tu sei diventato un fratello, mi sei stato vicino e mi hai ascoltato”.

Insomma, tra loro è nata una vera amicizia ed entrambi si ripromettono di coltivarla anche fuori dal Grande Fratello. Mentre parlavano è saltato fuori il discorso delle clip mandate dalla produzione in puntata per ogni concorrente. Ed ecco che Rosy Chin, senza peli sulla lingua, ha espresso dei suoi dubbi in merito.

“Io sto notando una cosa nell’ultimo periodo, Marco. È come se mi mandassero le clip a scaglioni. Ho dei dubbi… Cioè, è come se non avessero materiale su di me. E quindi magari sanno già che tra poco uscirò. È normale che venga il dubbio, no? Perché non sto facendo dinamiche particolari e magari hanno già previsto la mia uscita”, ha commentato Rosy. Poi la regia ha staccato l’audio e cambiato immediatamente inquadratura.