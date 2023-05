Importante notizia su Giuseppe Giofrè, infatti ci sarebbe una grande novità per quanto riguarda il suo lavoro. Lo abbiamo apprezzato nelle ultime settimane come giudice di Amici 22, insieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Tra l’altro, erano anche venute fuori delle indiscrezioni di una presunta relazione tra lui e proprio Michele, poi smentita subito categoricamente in via ufficiale. Ma adesso è emersa una cosa molto interessante.

Come ricordato da Lanostratv, la carriera artistica di Giuseppe Giofrè è stata fin qui stellare. E ora questa novità concernente il lavoro potrebbe rappresentare un ulteriore tassello della sua crescita. Dopo aver conquistato nel 2012 il talent show di Maria De Filippi, ha lavorato insieme a star come Jennifer Lopez, Britney Spears, Taylor Swift e Dua Lipa. Ma vediamo ora cosa gli sarebbe stato prospettato per il suo futuro.

Giuseppe Giofrè, grande novità per il lavoro: cosa gli è stato proposto

Non abbiamo ancora la certezza definitiva, che arriverà solamente nelle prossime settimane o forse nei prossimi mesi, ma Giuseppe Giofrè sarebbe pronto per una novità pazzesca. Un altro lavoro è pronto ad eseguire nel migliore dei modi e siamo sicuri che sarebbe molto contento. Presumibilmente gli sarà già stata comunicata questa possibilità, ma allo stato attuale non risultano esserci dichiarazioni del diretto interessato.

A sganciare la bomba è stato il settimanale Vero, che si è soffermato sul futuro professionale di Giuseppe Giofrè. Che sarebbe ancora nella scuola di Amici: “Stando ai rumor, dal prossimo autunno potrebbe vestire i panni di coach per tutta la stagione del talent“. Quindi, un ruolo fisso di insegnante per il ballerino, che a questo punto potrebbe prendere il posto di Raimondo Todaro. Quest’ultimo è dato sempre più vicino all’addio dal programma.

E ad andarsene da Amici ci sarà forse anche Arisa, che avrebbe intenzione di interrompere questa avventura professionale per concentrarsi sulla sua musica e tentare di convincere Amadeus a sceglierla per il prossimo Festival di Sanremo.