Nel Lazio come anche in Lombardia si va a votare per le elezioni regionali nel 2023: si scelgono i sostituti dei governatori uscenti, Zingaretti e Fontana. La data del voto dovrebbe essere domenica 12 febbraio, ma il leader della Lega Matteo Salvini spinge affinché si vada anche a votare lunedì 13. Nei prossimi giorni la scelta definitiva: dalla premier, secondo fonti di Palazzo Chigi, sarebbe giunto un ok, con la proposta di poterne discutere durante il consiglio dei ministri.

Pertanto partiti e coalizioni affilano le armi per la nuova battaglia elettorale. Per quanto riguarda il Lazio, il Centrosinistra ha scelto Alessio D’Amato, ex assessore alla Sanità di Nicola Zingaretti. Tuttavia la coalizione scricchiola anche perché Sinistra Italiana ha deciso si slegarsi dal Pd e di non appoggiare il candidato: “Non staremo con il Pd e Calenda. Per un’incompatibilità su elementi portanti e un profilo politico a guida Calenda” che sostiene D’Amato. A dirlo è il segretario regionale di Sinistra Italiana, Massimo Cervellini, dopo la segreteria regionale così come si legge su Repubblica.

M5S, per le regionali nel Lazio si pensa a Bianca Berlinguer

Per quanto riguarda il Centrodestra il nome del candidato dovrebbe essere reso noto il 15 dicembre, giorno del decennale di Fratellid’Italia, il partito del premier Giorgia Meloni. A dirlo è stato il consigliere regionale Giancarlo Righini, che ha spiegato che il nome verrà fatto “in un momento per noi celebrativo, alla presenza di Giorgia Meloni e della nostra dirigenza nazionale. Un momento solenne, il migliore per una candidatura così importante e prestigiosa che ha l’obiettivo di vincere nel Lazio”.

Per quanto riguarda i Cinque Stelle, Giuseppe Conte starebbe pensando a un nome importante: infatti secondo l’edizione romana di Repubblica, Bianca Berlinguer e Luisella Costamagna sono le due giornaliste sono nel totocandidature dei pentastellati per le regionali. L’ex premier starebbe pensando a una donna con un profilo civico, dal momento che l’intesa con il Pd appare impossibile: “Giuseppe Conte ci sta provando, poi chissà se ci riuscirà. Un conto è parlare di politica, anche conoscendone ogni segreto, e un altro è farla”, a parlare in questo modo sono fonti grilline. Soprattutto se si dovesse convincere l’ex direttrice del TG3, l’idea di fondo del Movimento sarebbe quella di guardare al popolo del centrosinistra e di conseguenza togliere voti al Pd.

Il nome di Bianca Berlinguer piace e anche tanto a Giuseppe Conte che ne prese le difese quando invitò a Cartabianca Nadana Fridrikhson, volto della tv del ministero della Difesa russo, per parlare del conflitto in Ucraina. A seguito del richiamo dell’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, Conte scrisse così su Instagram: “Il Movimento dice giù le mani da Bianca Berlinguer”. L’alternativa a Bianca Berlinguer sarebbe Luisella Costamagna, anche lei giornalista che, però, in passato, ha rifiutato una possibile candidatura alle Europee nel 2019. Sul nome dovrebbe esserci maggiore chiarezza solo intorno a sabato 17 dicembre.