Al GF Vip 7 cade qualche altarino. E a rivelare dettagli scomodi ci pensa Giulia Salemi. Le protagonista indirette di questa vicenda sono Ginevra ed Elettra Lamborghini. Le due splendide ereditiere che entrambe hanno tentato la fortuna al GF Vip, stavolta sono finite nell’occhio del ciclone. È oramai arcinota la brutta maretta tra le due sorelle, ma sembra Elettra quella più arrabbiata.

A raccontarlo, come dicevamo, è appunta l’opinionista del reality, Giulia Salemi che durante l’ultima diretta ha raccontato di un incontro proprio con la sorella di Ginevra. Tutto è partito naturalmente da Alfonso Signorini che ha chiesto alla collega se potesse dire qualcosa di succoso riguardo il fidanzato di Ginevra. La Prelemi ha quindi confessato non solo questo ragazzo misterioso esiste, ma anche di aver avuto modo di cenare con la sorella Elettra.

GF Vip 7: Giulia Salemi scopre le carte di Ginevra

Proprio la Lamborghini ha confermato: “Certo che esiste il fidanzato!”. Poi ancora la Salemi: “E lo so perché sono andata a cena con Elettra Lamborghini. Lei mi ha detto che c’è ed esiste. Mamma mia, quante cose potrei dire, ma non le posso dire. Sono una bastar…, ma non posso. E no, erano delle confidenze. Alfonso, te lo dirò in separata sede. No, dai. Sono cose che mi ha detto durante una confessione, altrimenti lo direi pubblicamente. Tu al posto mio avresti detto tutto“.

Come avranno notato tutti, Ginevra qualche giorno fa ha fatto il suo nuovo (o secondo) ingresso all’interno GF Vip, non come concorrente ma come ospite. Ci hanno provato tutti ad estorcerle qualche info sulla sua vita privata ma nulla da fare. L’unica cosa che si è capita è che tra Ginevra ed Elettra le cose sono un tantino migliorate.Si parla di uno scambio di messaggi, ai quali Elettra avrebbe risposto.

A parte la segretezza che non fa parte di questo mondo, siamo certi che nei prossimi giorni sia Giulia Salemi che Alfonso Signorini torneranno sull’argomento e spiffereranno tutto a tutti riguardo le vicende private di Ginevra. Che poi, se uno vuole fare il GF Vip, come può pensare di tenersi dei segreti?

