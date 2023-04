Giulia Salemi, il GF Vip 7 è appena finito. Si è concluso con la vittoria di Nikita Pelizon ma in fondo anche sua, perché sul palco non ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo affidato, di più. Ingaggiata come ‘voce del popolo social’, la ex gieffina e fidanzata di Pierpaolo Pretelli potrebbe presto fare il salto e partecipare alla prossima edizione come opinionista. C’è ancora tempo ma pare confermato che non ritroveremo Orietta Berti e Sonia Bruganelli a settembre.

I fan di Giulia Salemi, che in questi giorni è volata a Los Angeles, da cui pubblica foto con look mozzafiato, ci sperano. Ma a quanto si legge nell’ultimo numero del settimanale Chi all’influencer si apriranno presto le porte di un altro programma seguitissimo in onda da anni sulle reti Mediaset.

Giulia Salemi, la novità dopo il GF Vip 7

Sul magazine diretto da Alfonso Signorini si legge che Giulia Salemi sarà a Ciao Darwin. Le prime anticipazioni sulla prossima edizione dello show condotto da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti dicono che alle prime sfide della trasmissione tra le protagoniste potrebbe esserci proprio l’influencer italo-persiana.

Da una parte lei, dall’altra Cristina Quaranta, la ex stellina di Non è la Rai che ha appunto partecipato al GF Vip 7. “Come ogni anno in ciascuna puntata vedremo in gara due categorie di concorrenti capitanate da personaggi famosi”, si legge su Chi, nel numero uscito mercoledì 12 aprile in edicola.

“E tra le prime sfide potrebbe esserci quella tra due ex protagoniste del GF Vip, da una parte Giulia Salemi che dovrebbe guidare la squadra degli ‘influencer’ e dall’altra Cristina Quaranta che è tornata a fare la cameriera in un ristorante e che dovrebbe capitanare i ‘lavoratori’”. Quando andrà in onda Ciao Darwin? Si parla di questo autunno.