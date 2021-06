Sembravano una delle coppie più affiatate e meglio assortite. Ma le cose non sono andate come speravano. Giulia D’Urso e Giulio Raselli le hanno provate davvero tutte, ma dopo aver lasciato Uomini e Donne la relazione ha vissuto momenti di difficoltà fino alla decisione di farla finita. E dire che, una volta spente le telecamere, Giulia e Giulio erano andati a vivere insieme a Vicenza. Ma non c’è stato nulla da fare. Qualche mese fa l’ex tronista ha tentato il tutto per tutto pur di riconquistarla.

Ancora una volta, però, i due non sono riusciti a trovare un punto d’incontro. Oggi, intervistata a Uomini e Donne Magazine, Giulia D’Urso spiega: “Dopo la fine di una storia, quando passa un po’ di tempo la rabbia e il rancore svaniscono e restano i ricordi dei bei momenti vissuti tra due persone che sono state insieme in modo sincero e che hanno condiviso tanto”.

Sicuramente oggi il loro rapporto è diverso. Dall’amore, alla rottura, quindi la rabbia, poi… Poi Giulia D’Urso e Giulio Raselli si sono incontrati di nuovo. “Ho incontrato Giulio per caso a Milano – ha raccontato Giulia – ero insieme a mia madre e dopo esserci salutati abbiamo voluto prenderci un caffè”. Adesso l’ex Ued ha cambiato vita e città, dopo un periodo trascorso a Vicenza con Giulio, ora si è trasferita a Milano. Non è stato semplice per lei ricevere una nuova proposta di riprovarci, quando tutto ormai era svanito.





Fortunatamente adesso la situazione è meno ‘imbarazzante’, almeno per Giulia D’Urso. Che dichiara: “Lo abbiamo fatto alla luce del giorno, non ci interessava nasconderci e abbiamo fatto delle stories insieme. Ogni tanto ci sentiamo: è strano dire che lo facciamo in amicizia, ma piuttosto con spontaneità. Sono contenta che siamo riusciti a ricostruire un rapporto disteso, perché la situazione dei mesi scorsi non mi rendeva serena”.

Giulia D’Urso ha ricordato i tentativi di Giulio Raselli di riconquistarla: “Giulio mi ha cercata in diverse occasioni. È venuto anche a Milano, voleva fare pace, ma da parte mia c’era tanta confusione”. Sembrava fosse amore, invece… “Lui è arrabbiato – dice ancora Giulia – per il fatto che non lo abbia perdonato, ma probabilmente non si rende conto delle conseguenze di ciò che fa. A dicembre è venuto in Puglia, ha preso il treno e si è presentato con un mazzo di fiori. Abbiamo parlato, però non è bastato. Non mi fido più delle sue parole”.