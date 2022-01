“Ma è ubriaco?”. GF Vip, caos nella casa: il concorrente top in stato confusionale. “Non ricordo nulla”

È stata festa straordinaria, anzi bestiale. Al Grande Fratello Vip il 2021 è stato salutato con tanta musica, balli e poi baci, abbracci e qualche frecciatina. Quelle non mancano mai. Basta sentire cosa si sono detti, ad esempio, Katia Ricciarelli e Giucas Casella. I due parlavano del rapporto tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. “Manuel quando esce di qua la saluta”, ha detto il mago. E la soprano ha rincarato la dose: “Le dice salutame a soreta”.

Ancora Giucas Casella ha sentenziato: “Quando finisce la situazione è tutto finito. Ora si diverte un po’ con lei. Si rilassa, poi fuori da qua durano da Natale a Santo Stefano”. Ma è stata la baldoria e il desiderio di ‘andare oltre’, e per una notte almeno non avere limiti, neanche con gli alcolici, ha vinto su tutto il resto. Così, il giorno dopo, il prestigiatore si è risvegliato, come dire, in condizioni non proprio ottimali.

Come naturale i vipponi hanno avuto a disposizione dalla produzione del GF Vip vino e spumante per fare una festa come si deve. E Giucas Casella non si è risparmiato. Poi, però, al mattino successivo, il primo giorno del 2022, è apparso in stato confusionale. Girando per la Casa il mentalista non ricordava niente di quello che era successo la sera prima. La regia, così, ha voluto cogliere la palla al balzo e inviare un messaggio all’illusionista.





Oltre a non ricordare niente della nottata, Giucas Casella fa fatica a riconoscere gli altri inquilini della Casa. Insomma il mago è andato, in pieno blackout, e il GF Vip gli fa: “Buon anno, Giucas!”. A questo punto il mago va ancora più in confusione e confessa: “Non capisco niente. Che sta succedendo? Ma come buon anno?”. Ma non è tutto. Quando le passa davanti Sophie Codegoni Giucas Casella sbotta: “E tu chi sei?”. Immaginatevi cosa abbia potuto pensare l’influencer…

Non solo i baci tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni seguiti dall’arrabbiatura di quest’ultima per quello che ha visto tra il suo Ale e Soleil. Nella notte di Capodanno è successo anche questo: Giucas Casella prima festeggia come non ci fosse un domani. Poi il domani arriva e lui cade letteralmente dalle nuvole. Senza ricordarsi che anno è, dove si trova né perché. Dai Giucas, non temere, non sarai stato l’unico. Certo che le telecamere non aiutano a far finta di nulla…