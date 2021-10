Giucas Casella è uno dei concorrenti che più stanno facendo discutere all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’illusionista e mago 72enne non perde infatti occasioni per farsi notare. Della sua loquacità si si sono accorti sia il pubblico da casa che gli inquilini che non perdono occasione di metterlo al centro dei loro giri. In particolare Francesca Cipriani sembra aver preso particolarmente di mira il mago, oggetto di tanti suoi scherzi.



L’ultimo nel quale Giucas Casella è stato suo malgrado protagonista qualche giorno fa quando la Cipriani lo aveva chiuso nel magazzino. Intrappolato per qualche minuto era poi stato liberato all’improvviso senza che nessuno confessasse la colpa. C’era voluto però poco al mago per accorgersi di chi fosse la mente del piano. Tutto è finito con grandi risate e tanti abbracci al povero mago. Una cosa, in queste settimane, Giucas l’ ha comunque dimostrata: sa stare agli scherzi.



Però, a quanto pare, Giucas Casella non è sempre sincero nel raccontare storie di vita vissuta. E stavolta da fuori arriva una pesante tirata di orecchie. Tutto risale a qualche tempo fa, pochi giorni dopo l’ingresso nella casa. Giucas si era lasciato andare a delle confessioni su Amanda Lear. Raccontando ai compagni gli inizi della sua carriera, aveva parlato dell’incontro con Peki D’Oslo, presunto nome di Amanda Lear “quando era ancora un uomo”.







Parole che non erano passate inosservate a che avevano scatenato le risate di tutti i concorrenti. Giucas Casella, da parte sua, non ha mai rinnegato niente di quanto detto. Alfonso Signorini aveva poi chiesto delucidazioni al gieffino, ma lui era rimasto vago, precisando di non ricordare la cosa essendo passati molti anni. A distanza di settimane arriva la risposta di Amanda Lear.



Nel corso di una recente intervista la showgirl non c’è andata tanto per il sottile. “Chi è Giucas Casella? Un cantante? Io avevo un fidanzato che si chiamava Manuel Casella, ma Giucas non so proprio chi sia”. Insomma, Giucas non può ricordare perché semplicemente non si sono mai conosciuti né incontrati.