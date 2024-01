Incredibile episodio al Grande Fratello e in tanti sono rimasti letteralmente sbigottiti. Due concorrenti hanno iniziato a ballare e uno ha toccato il lato B della coinquilina. Un momento rilassante che si è trasformato in qualcosa di più intimo, anche se il pubblico si è diviso tra chi ha condannato quel gesto e chi invece non ci ha visto poi così tanta malizia. Ma certamente se ne riparlerà ancora.

Mentre il Grande Fratello aveva fatto partire una canzone, questi due concorrenti si sono fatti prendere dalla musica e hanno danzato insieme, poi è stato toccato il lato B come confermato dalle immagini. E sul social network X, dove è stato postato anche il video incriminato, sono apparsi diversi messaggi di persone contrariate e altre che invece hanno ridimensionato il fatto.

Leggi anche: “Ho dormito con lui”. Choc per Beatrice al Grande Fratello: non la prende per niente bene





Grande Fratello, ballo tra due concorrenti: lui le tocca il lato B

Mentre era in corso una festa in piscina organizzata dal Grande Fratello, questi due concorrenti hanno deciso di ballare allegramente sulle note di Musica Leggerissima, brano di Colapesce e Dimartino. Ma non c’è stato solamente l’abbraccio da parte del gieffino, il quale a un certo punto ha abbassato la sua mano fino a farla scendere sul fondoschiena della compagna di avventura.

Ad aver toccato leggermente il lato B di Rosy Chin è stato Federico, ma non tutti hanno ritenuto quel gesto sbagliato. Chi ha criticato ha scritto: “A me fa schifo lui sempre con queste mani!”, “Ma tutt’apposto?”, “Lei sposata che si fa toccare il lato B. Poi in braccio col cu*** quadrato al vento”, “Ma si sono dimenticati che non sono fuori da una discoteca?”.

Invece c’è chi ha preso le parti di Federico e Rosy, soffermandosi sul fatto che si trattasse solamente di un ballo: “Non mi sembra nulla di che, non capisco perché vi scandalizziate”, “Due persone che ballano, aiuto, gridiamo allo scandalo”.