Martedì 23 maggio è andata in onda l’ultima puntata de “Le iene”. Lo storico programma di Davide Parenti è tornato sul caldo argomento della sedicente veggente Gisella Cardia. Uno speciale interamente incentrato su Maria Giuseppina Scarpulla, il vero nome della sedicente veggente che dice di ricevere – sulla collina di Trevignano Romano – apparizioni della Madonna, ogni 3 del mese. La iena Gaston Zama ha dato la parola ai fedeli che continuano a difenderla a spada.

A detta di queste persone ci sarebbe infatti un mandante intenzionato a infangare la reputazione della donna. Nuovi spunti sul caso che da settimane sta tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. Tanti, infatti, sono i programmi che si stanno occupando del caso di Gisella. Nei giorni scorsi Federica Panicucci ha ospitato Luigi Avella, ex fedele che ha dato a Gisella e al marito oltre 130mila euro. Durante Mattino 5 si è parlato delle statue acquistate a Medjugorie che trasuderebbero solo a causa di una cera applicata per proteggere il colore.

Il caso di Gisella Cardia a Le Iene, fonte anonima consegna una foto del presunto mandante contro la sedicente veggente

Insomma, niente di sacro, ma solo un normale effetto tra la copertura delle statue della Madonna e la temperatura. Dopo le accuse, le Iene hanno voluto dare spazio a chi crede ancora in Gisella Cardia. La trasmissione in onda su Italia Uno ha mandato in onda un servizio sulla difesa dei sostenitori della sedicente veggente, cercando di fare chiarezza tra critiche, accuse e fede.

Ovviamente è stato dato spazio all’ultima “lacrimazione” della statua della Madonna presente nella casa della donna che abita sulle sponde del lago di Trevignano. Un evento che, secondo i fedeli, si sarebbe manifestato più volte. Non solo, durante le interviste è saltata fuori una sconcertante ipotesi.

Secondo uno dei fedelissimi di Gisella Cardia, dietro agli attacchi alla sedicente veggente ci sarebbe un “mandante”. Durante il servizio andato in onda a Le Iene, una persona che non ha voluto mostrare il suo volto ha consegnato all’inviato Gaston Zama una foto della persona che avrebbe organizzato. “Adesso ti mostro un documento che contiene una foto. È la prova che contro Gisella Cardia ci sia una cospirazione, un preciso attacco per delegittimarla e far credere a tutti che sia una cialtrona e non la donna baciata dalla Madonna che in realtà è. E questa foto è la prova di tutto questo”.

L’inviato de Le Iene ha aperto la busta che contiene una foto scattata dalla fonte anonima. Gaston Zama ha aperto la busta e ha esclamato: “Ca***”, perché ha subito riconosciuto l’uomo. “Chi non lo riconosce”, ha detto all’uomo col volto oscurato, che poi ha commentato: “Ecco, questo è il mandante e adesso ti lascio tutte le altre prove“. Il nome del presunto mandante non è stato svelato ma ci sarà un nuovo servizio dedicato al caso di Gisella Cardia. (Clicca qui per vedere il servizio de Le Iene).