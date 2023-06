Emanuela Orlandi, rivelazione bomba di un ex carabiniere Antonio Goglia: in una lettera inviata al sostituto procuratore Stefano Luciani, incaricato dalla Procura di Roma di riaprire le indagini sulla sparizione della ragazza, svelato il luogo della sepoltura. Lo scorso mese di gennaio a 40 anni dalla scomparsa di Emanuela, era il 22 giugno del 1983, il Vaticano aveva disposto accertamenti su vecchie e nuove piste. Quasi all’improvviso si era riaperto e uno dei casi più misteriosi della storia recente.

>“Guarda bene qui”. Madonna di Trevignano, a Le Iene choc su Gisella Cardia. Lui mostra il documento, l’inviato è senza parole

Che coinvolge lo Stato Vaticano, quello italiano, l’Istituto per le opere di religione, alcune organizzazioni terroristiche, il Banco Ambrosiano, i servizi segreti di diversi Stati e la Banda della Magliana. La notizia era arrivata dopo un “audio sconvolgente” con la voce “di un vecchio sodale di Enrico De Pedis, uno dei capi storici della banda della Magliana”. E ora la sensazione è di essere davvero ad un passo dalla verità.





Emanuela Orlandi, ex carabiniere: sepolta sotto Castel Sant’Angelo

L’ultima rivelazione in ordine di tempo potrebbe essere clamorosa e la fonte sembra essere sicura della sua verità. Si legge nella lettera pubblicata da Italia Oggi: “Avendo condotto studi approfonditi e basandomi su fatti concreti che al momento ritengo preferibile non porre in evidenza, Vi comunico che nei sotterranei del Castel Sant’ Angelo, dietro una porta rinforzata dovrebbe trovarsi una stanza di circa 20 metri quadri”.

“Lì dovrebbero trovarsi resti umani, compresi quelli di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori”. E ancora: “La struttura dovrebbe ricadere sotto l’Autorità del Comune di Roma e perciò non dovrebbe essere difficile approntare un sopralluogo. Mi assumo tutta la responsabilità di quanto dichiaro e sono pronto a risponderne civilmente e penalmente”. La versione tuttavia non è ritenuta attendibile da Pietro Orlandi.

All’Ansa il fratello di Emanuela ha dichiarato: “È pura follia, com’è possibile che gli venga data tutta questa attenzione? Lo conosco da anni , ogni volta cambia ipotesi, e a cominciare da Nicotri o Peronaci gli danno tutto questo spazio. È uno che racconta frottole. Già in passato – ricorda Pietro Orlandi – aveva scritto in procura, ogni volta con ipotesi senza riscontri, ipotesi completamente diverse tra loro. È passato, come movente, dalla teologia della liberazione, ai preti pedofili di Boston, al terrorista Carlos, ai Marrani e altri”.