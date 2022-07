A settembre tornerà la scuola più famosa della tv e tra le tante voci sui futuri protagonisti quella su Giovanni Antonacci Amici 22. Di certo per ora sembra esserci la data d’inizio, che è prevista per il 18 settembre, con l’avvio della striscia quotidiana il giorno successivo.

E anche che uno dei banchi spetterà a Mattia Zenzola, che nella precedente stagione ha dovuto lasciare a causa di un infortunio ma ha anche ricevuto la parola del suo insegnante Raimondo Todaro. Nella scorsa edizione occhi e riflettori puntati su Lda, il figlio di Gigi D’Alessio, quest’anno ci sarà davvero il figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi?





Giovanni Antonacci Amici 22: la voce

Non è la prima volta che il nome di Giovanni Antonacci viene accostato ad Amici 22. Già lo scorso anno circolava questa voce che ora ha ripreso vigore grazie alla soffiata del sito Blasting News e, nelle ultime, ore viene data praticamente per certa dall’esperto di gossip e opinionista Amedeo Venza.

“Si chiama Giovanni ed è il figlio del grande Biagio Antonacci. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe già confermato il suo banco nella prossima edizione di Amici!”, si legge dalla storia Instagram riportata da Amedeo Venza. Dunque a suo dire quest’anno dovrebbe essere fatta per il giovane cantante.

Non solo un nome noto come quello di Giovanni Antonacci ad Amici 22. Stando alle recenti indiscrezioni del settimanale Nuovo Tv, anche Chiara Ferragni e Achille Lauro sarebbero nelle mire di Maria De Filippi. Ovviamente non come allievi ma per un ruolo speciale. “Non saranno in studio, ma grazie a collegamenti settimanali con gli alunni si metteranno a disposizione per dare consigli e sostegno”. Staremo a vedere.

