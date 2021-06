Casa Vianello è sit-com più longeva della televisione italiana. In onda sulle reti Mediaset dal 1988 al 2007, è ambientata nell’immaginario appartamento dei coniugi Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, accompagnati dalla tata Giorgia Trasselli. La serie racconta sulla vita quotidiana di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, sposati nella sii-com ma anche nella vita reale), i loro battibecchi e le loro iniziative, sempre portate avanti in maniera maldestra all’insegna delle risate.

Celebre la conclusione di ogni episodio, con l’immagine dei due nel letto matrimoniale; Sandra si lamenta con Raimondo sostenendo che nella loro vita non accada mai niente e che essa sia troppo noiosa e piatta, ripetendo più volte la storica battuta “Che barba, che noia, che noia, che barba”, poi dà la buonanotte al marito in modo sarcastico, si corica e scalcia nervosamente sotto le coperte, mentre Raimondo si limita a lanciare alla moglie alcuni sguardi o a rivolgerle alcune parole mentre continua a leggere La Gazzetta dello Sport.

Tra i personaggi più amati della sit-com c’è la mitica tata. Interpretata da Giorgia Trasselli, la domestica è a servizio dei Vianello da tanti anni ed è per Sandra una fedele e irrinunciabile confidente e complice nelle varie imprese. Presa in giro bonariamente Raimondo, motivo per cui spesso si offende e minaccia di licenziarsi, la tata è simpaticissima ma molto impicciona e spesso mette i bastoni tra le ruote a Raimondo quando tenta di tradire la moglie.





Raimondo, quando la incontra entrando in una stanza, spesso la caccia fuori a pedate. Oltre a Casa Vianello, Giorgia Trasselli ha recitato in Giochi Pericolosi e la serie Diritto di Difesa e R.I.S – Delitti Imperfetti. . Nel 2011 è tornata in televisione con Un medico in famiglia 7, su Rai 1 e nel 2016 il film tv Super Italian Family. Ha lavorato in teatro con Luigi Squarzina, Francesco Macedonio, Giancarlo Sbragia, Luigi Tani, Luciano Melchionna e Beatrice Bracco, ha insegnato dizione per molti anni all’Acting Training a Roma e tiene corsi e stage all’interno della scuola di recitazione Fondamenta.

“Qualche volta è capitato che mi riaccompagnassero a casa e allora si parlava. Di più con Sandra, Raimondo era più riservato. Sono stata a casa loro poche volte, non volevo intrufolarmi. Mi interessava soprattutto avere la loro stima professionale, forse è per questo che siamo riusciti a lavorare insieme per così tanti anni. Quando Sandra o Raimondo mi facevano dei complimenti, ero felice”, ha detto Giorgia Trasselli ricordando Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.