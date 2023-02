Sembrava poter essere un momento positivo per Ginevra Lamborghini dopo il GF Vip 7, invece il giudizio della gente è stato categorico. Una vera e propria mazzata per la sorella di Elettra, che è stata bersagliate di critiche dopo aver annunciato una notizia ed essersi ufficialmente messa in gioco. Il filmato che sta circolando in rete è stato un vero e proprio boomerang per lei, che ora dovrà comunque ricaricare le batterie e non farsi distruggere psicologicamente, se vorrà ugualmente andare avanti per la sua strada.

L’esperienza di Ginevra Lamborghini nel reality di Signorini è stata da dimenticare. Dopo aver lasciato il GF Vip 7 per squalifica a causa del caso Marco Bellavia, ha ripreso a lavorare a testa bassa per raggiungere obiettivi importanti nella sua vita professionale. E ciò che ha fatto non è stato però condiviso dalla maggioranza degli utenti, che hanno cominciato ad inondare il web con attacchi tremendi nei riguardi della giovane ex gieffina. E non sappiamo come lei abbia reagito a tutto questo.

Leggi anche: “Nino, noi sappiamo”. GF Vip, Antonino Spinalbese: messaggio bomba da Ginevra Lamborghini





Ginevra Lamborghini, altro brutto momento dopo il GF Vip 7

Ginevra Lamborghini ha un sogno nel cassetto, che ha voglia di rendere reale dopo la brutta parentesi al GF Vip 7. Ma non è partita col piede giusto, almeno stando ai commenti apparsi in rete. Lei ha deciso di seguire le orme del cantante Achille Lauro e ha deciso di partecipare a Una voce per San Marino per provare a vincerlo e approdare all’Eurovision Song Contest. Il brano della sua canzone è Tu non mi vuoi e lo ha presentato in via ufficiale. Peccato però che molti non l’abbiano per niente apprezzata.

Durante l’intervista di presentazione ha esclamato: “Tu non mi vuoi è nata in una giornata uggiosa e sono contenta. Sono quelle cose un po’ magiche, ho pensato che secondo me fosse il pezzo giusto per proporsi all’Eurovision. Quindi, vediamo”. Ma come ha reagito la gente, quando è stata fatta sentire una parte del brano? Decisamente male, anzi malissimo. Il sito Today ha segnalato innanzitutto questi attacchi nei confronti della Lamborghini: “Ma dove vuole andare?“, “Praticamente terrificante“.

Quindi, la sua esibizione musicale non è piaciuta affatto. E Ginevra Lamborghini ha dovuto leggere ancora: “Era difficile fare peggio di Francesco Monte”, “Ma vorrebbe andare davvero con questo pezzo all’Eurovision? Ahahaha”, “Mamma mia”, “No grazie, che disastro”.