Non finisce di stupire la storia di Gina Lollobrigida. Dopo la morte dell’attrice, è successo di tutto e colui che si professa essere l’ex coniuge, Javier Rigau, sta intervenendo molto spesso in televisione per raccontare la sua verità dei fatti. E nelle scorse ore l’uomo ha deciso di rompere nuovamente il silenzio da Eleonora Daniele, nella trasmissione Storie Italiane. Le sue rivelazioni aprono nuovamente scenari inaspettati, che coinvolgono anche un altro personaggio legato a questa sorta di telenovela.

Purtroppo non c’è pace per Gina Lollobrigida, anche ora che non è più in vita. Javier Rigau è stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni e ha lanciato pesantissime accuse. Inoltre, all’ex marito sono state poste delle domande dirette relative anche all’eredità della diva italiana, ma a tal proposito ha ammesso di non aver intenzione di ottenere del denaro. Quindi, il suo obiettivo sarebbe solo quello di ristabilire la verità e fare chiarezza. Andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato davanti alla Daniele.

Gina Lollobrigida, rivelazioni choc di Javer Rigau, suo ex marito

Parlando a Storie Italiane, l’ex presunto marito di Gina Lollobrigida, Javier Rigau, ha detto: “Ci siamo sposati in separazione dei beni e quando ho conosciuto Gina, il mio patrimonio era quattro volte il suo. Ma se fossi erede legittimo, darei la mia somma a Milko”. Ma le affermazioni più roboanti le ha fatte nel momento in cui ha tirato in ballo il factotum dell’attrice morta a 95 anni, Andrea Piazzolla. Infatti, secondo Rigau, ci sarebbero stati atti molto gravi nei suoi confronti e in quelli di Gina.

Dunque, l’ex marito di Gina Lollobrigida ha esclamato: “Siamo stati minacciati. Un muratore ci ha minacciato dicendo che avrebbe raccontato a tutto il mondo del nostro matrimonio. L’uomo, che ha diverse condanne in Spagna, ha voluto oltre 500mila euro e io so per certo, perché ce lo ha detto lui, che era amico e socio di Piazzolla“. Pesantissima dunque l’accusa nei confronti di Andrea Piazzolla, che molto probabilmente nelle prossime ore potrebbe decidere di rispondere a tono a Javier Rigau.

Giorni fa era intervenuto il figlio di Gina Lollobrigida, Milko Skofic, contro Piazzolla: “Le ha portato via tutto. Mia madre era nata a Subiaco ha sempre dovuto lottare per quello che voleva. Non sprecava nulla. Mi diceva, ‘Spegni la luce! Costa troppo!’. L’ultima volta che l’ho vista non riusciva parlare”.