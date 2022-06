Gigliola Cinquetti al GF Vip: questa è la notizia della settimana. La due vincitrice di Sanremo nel 1964, con Non ho l’età, e nel 1966 con Dio, come ti amo, sarebbe una nuova concorrente del reality show. C’è da dire che tuttavia la proposta è al vaglio della diretta interessata che non ha ancora sciolto le riserve su una sua partecipazione o meno. Ma la conferma sembra proprio dietro l’angolo. Tra l’altro suonano profetiche le parole di Alfonso Signorini a riguardo, in tempi non sospetti.

Per il Grande Fratello Vip 7 (in partenza il prossimo settembre) il conduttore ha intenzione di confezionare un cast stellare. A farlo sapere a tutti è ancora una volta il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola, con un articolo firmato da Alberto Dandolo, esperto di retroscena televisivi. Il giornalista gossiparo ha fatto spuntare proprio il nome di Gigliola Cinquetti al GF Vip.

Gigliola Cinquetti al GF Vip 7: l’indiscrezione corre veloce

Ma non è finita, perché Gigliola Cinquetti al GF Vip non è l’unico nome che circola. Come è risaputo, è anche trapelata l’indiscrezione che voleva Antonino Spinlabese, ex di Belen Rodriguez, tra i papabili prossimi inquilini del loft di Cinecittà. Per ora l’ex di Belen ha preferito non fornire indicazioni certe, dichiarando di essere concentrato anima e corpo sui progetti che ha imbastito.

Ma in fondo se una cosa l’abbiamo capita è che non bisogna mai dare nulla per scontato. Insomma, ma mai dire mai: non è detto che alla fine il corteggiamento del reality non possa farlo capitolare. Poi attorno al GF Vip, si parla di un altro personaggio: l’influencer Asia Gianese.

Poi c’è anche chi si auto propone per il posto da gieffino. La più curiosa presentazione è stata quella di Pamela Prati: la showgirl sta cercando di risollevarsi dopo lo scandalo del matrimonio fantasma con l’impalpabile Mark Caltagirone. Qualcuno stavolta le crederà?

