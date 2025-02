Yulia, il presunto tradimento e la reazione di lui. Al Grande Fratello è piombata come un masso la voce di una notte ‘brava’ dell’ex inquilina della Casa che come tutti sanno è fidanzata con Giglio. Si è parlato di “Baci con un tentatore la notte di capodanno” e lei è stata invitata da Alfonso Signorini per spiegare cosa è successo. La 25enne italo-cubana ha smentito tutto.

Di fronte a un Giglio desideroso di vederci chiaro, Yulia ha dichiarato: “Facciamoci una risata, ho già smentito anche sui social. È un piccolo frangente di video che è stato preso in una serata trascorsa con amici e amiche”. Il concorrente ha detto di fidarsi di lei: “Sai quanto ti amo e sai quanto mi fido di te, queste cose mi scivolano addosso“. Ma ora c’è chi fa notare la strana reazione dell’ex tentatore di Temptation Island beccato con Yulia.

La storia condivisa da Edoardo Gullino dopo il video con Yulia

L’ex tentatore di Temptation Island beccato in atteggiamenti intimi con Yulia è Edoardo Gullino. Mentre lei ha smentito tutto, affermando che il video è stato diffuso “per mettere zizzania nel nostro rapporto, per metterci alla prova”, lui ha condiviso una storia, o meglio un emoticon che secondo molti ha un significato ben preciso.

L’ex Temptation ha condiviso, infatti, l’emoticon di un clown. Secondo molti il messaggio starebbe a significare che, in realtà, qualcosa con Yulia c’è stato davvero. Forse Edoardo Gullino ha voluto far riferimento al modo, poco serio, con cui il GF ha trattato l’intera vicenda.

Mentre Giglio ha mostrato grande maturità, confermando la sua fiducia totale nei confronti di Yulia, questo messaggio del tentatore potrebbe cambiare le carte in tavola. Che si tratti di un modo per uscire allo scoperto? E se dovessero arrivare altri messaggi, come reagirà a quel punto Giglio? Staremo a vedere…

