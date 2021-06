“Ancora ritocchini? Hai stravolto il viso!”. Gianni Sperti, le nuove foto e apriti cielo. Ma stavolta risponde eccome

Gianni Sperti, l’opinionista finisce sotto i riflettori. A volte basta una sola foto per suscitare la reazione immediata dei fan ma anche degli hater. Gianni Sperti continua indisturbato per la propria strada anche se alle volte finisce per inciampare andando incontro ad alcune frecciatine pungenti. Dal suo esordio sul piccolo schermo, l’ex ballerino è andato incontro a notevoli stravolgimenti, tanto nella vita professionale quanto in quella privata.

A finire sotto accusa, questa volta la foto resa pubblica da Gianni Sperti sul proprio profilo Instagram. In molti già sapranno che l’ex ballerino e opinionista di Uomini e Donne non perde occasione per pubblicare scatti personali correlati alle didascalie da significati molto espliciti che invitano tutti a fare della propria esistenza motivo di serenità, al di là del giudizio e dello sguardo altrui.

Di recente Gianni Sperti ha prestato il proprio volto per un servizio fotografico che una volta reso noto sul profilo social non poteva che andare incontro a numerosi complimenti. Ma tra il coro dei sostenitori di Gianni, c’è anche chi si muove con un certo ‘sospetto’. Qualche ritocchino? La domanda sorge spontanea e Gianni Sperti non ha di certo esitato a rispondere.





Tra i numerosi commenti dove si legge “Sei pazzesco”, “Che bella foto”, “Sei bellissimo”, “Quanto fascino”, l’opinionista come di consueto è andato incontro anche a qualche appunto più ‘aspro’. Alcuni utenti, infatti, hanno notato qualche netta differenza nelle labbra, più carnose del solito. Ma la precisazione di Gianni ha soddisfatto la curiosità di molti. Questa la sua riposta.

“La foto è stata scattata lo stesso giorno in cui ho scattato le foto degli ultimi tre post. Non avendo le siringhe portatili, è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l’altro. In quella foto ho un’espressione diversa che a me piace. Capisco che ad alcuni possa non piacere ma…anche meno, grazie. P.S: Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino. Ora spero riusciate a dormire più serenamente”.