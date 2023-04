Gianni Sperti ha deciso di fare una confessione molto privata e si è arrabbiato per quanto gli è stato fatto. Quindi, l’opinionista di Uomini e Donne ha voluto rilasciare un’intervista dura, nella quale è entrato nei dettagli e ha svelato cosa non consentirà più. Una presa di posizione decisa con gli hater che dovranno fare i conti con questa sua nuova veduta. Ha ammesso di avere delle difficoltà psicologiche e sta facendo di tutto per migliorare il suo stile di vita. E la scelta fatta lo porta verso questa direzione.

A proposito di Gianni Sperti, prima di dirvi tutto su questa sua confessione, nei giorni scorsi è stato attaccato. Contro di lui e la collega Tina Cipollari si è soffermata l’ex dama del dating show di Maria De Filippi, Veronica Ursida: “Gianni e Tina distruggono chiunque, ma Armando può tutto. Rassegnatevi perché sta e starà là“. Infatti, il cavaliere dopo aver ricevuto delle accuse da Aurora Tropea, in relazione ad un suo presunto provino col GF Vip, aveva deciso di voler abbandonare la trasmissione se non si fosse fatta chiarezza.

Gianni Sperti, arriva una confessione privata

Il 2023 è un anno importante per Gianni Sperti, infatti pochi giorni fa ha festeggiato i suoi 50 anni. Ed è stato tempo di fare una confessione rilevante. Parlando del suo modo di essere, ha esclamato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Mi commuovo facilmente, quando vedo emozioni vere. Per me è arrivato il classico giro di boa, anche in trasmissione ho ammesso che soffro di ansia. Da due anni vado da uno psicologo e ho pensato che comunicarlo pubblicamente potesse servire per sdoganare questo tabù”.

Poi ha continuato così la sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Ho delle insicurezze, non sempre mi sento all’altezza delle situazioni. Però, ecco, non c’è nulla di male a farsi curare e a parlare dei propri percorsi terapeutici. Nessuno comunque deve toccare la mia privacy, ho deciso di non condividere più il privato con il resto del mondo. Non voglio che le mie cose personali finiscano in vetrina“. Manterrà il massimo della riservatezza per evitare di subire inutili sofferenze.

Difficilmente scopriremo altro sulla sua sfera intima, dato che preferirà mantenere il massimo silenzio sulle sue vicende personali. Proprio su questo tema si era battibeccato non poco con Armando Incarnato, accusandolo di essersi intromesso troppo nel suo privato.