“Ora dico cosa fanno Tina e Gianni”. UeD, piovono accuse ai due opinionisti. Pubblico senza parole

A Uomini e Donne fari puntati su Tina Cipollari e Gianni Sperti, che hanno subito una critica da un volto noto del dating show di Canale 5. Non sappiamo come avranno reagito di fronte a queste accuse, ma sta di fatto che è stato tirato in ballo pure un altro protagonista del programma. I due opinionisti non avrebbero lo stesso atteggiamento con tutti e avrebbero una sorta di preferenza. Questa donna ha anche dato spazio ad un’indiscrezione, che se confermata sarebbe clamorosa.

Intanto, prima di riferirvi cosa è stato detto su Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti, negli ultimi giorni grande protagonista è stato Luca Daffrè. Il tronista dimentica Alessandra? Abbracci ed effusioni tra il tronista e la nuova corteggiatrice che non potevano che scuotere la pazienza di Alessandra: “Sto perdendo le parole, è tutto surreale…”. Davanti a un feeling tra i due, Alessandra confessa di aver provato fastidio ma non solo. A mandare su tutte le furie la corteggiatrice, anche l’atteggiamento di Luca che sembra non voler prendere una posizione.

Leggi anche: “È così? Allora me ne vado”. Bomba a UeD, scoppia il caso e dopo l’accusa il volto del programma abbandona





Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti sotto accusa

Ma fuori da Uomini e Donne non c’è stata la critica diretta solo a Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma anche al cavaliere Armando Incarnato. Questa ex dama del programma di Maria De Filippi ha infatti rivelato ai suoi fan di Instagram, che le avevano posto delle domande: “Lui sta lì dentro per perdere tempo, non gliene frega niente di trovare una donna. Forse perché c’è qualcuno fuori? Qualche situazione?”. E poi è stato sferrato l’attacco agli opinionisti, che sarebbero fin troppo teneri con lui.

A contestare l’operato di Tina e Gianni è stata Veronica Ursida nelle Instagram stories: “Gianni e Tina distruggono chiunque, ma Armando può tutto. Rassegnatevi perché sta e starà là“. Infatti, il cavaliere dopo aver ricevuto delle accuse da Aurora Tropea, in relazione ad un suo presunto provino col GF Vip, aveva deciso di voler abbandonare la trasmissione se non si fosse fatta chiarezza. Poi il caso è rientrato ed è tornato regolarmente al suo posto. E secondo Ursida, ci resterà ancora a lungo.

Intanto, Uomini e Donne non sarà trasmesso lunedì 24 e martedì 25 aprile. Come scritto sulla pagina social ufficiale, “l’appuntamento con UeD torna mercoledì 26 aprile alle 14.45 su Canale 5, non mancate”. E il pubblico sicuramente non perderà questa occasione.