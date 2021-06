‘Uomini e Donne’ ha chiuso i battenti per questa stagione televisiva lo scorso 28 maggio. Ancora una volta Gemma Galgani non è riuscita a trovare l’anima gemella e si sta anche vociferando della possibilità che possa corteggiare qualche donna al rientro in studio. In merito a questa ipotesi ha detto la sua l’ex Giorgio Manetti: “Se facesse una cosa del genere perderebbe tanta credibilità”. Neanche Ida Platano ha conosciuto qualcuno con il quale iniziare una conoscenza approfondita, quindi la situazione è in alto mare.

I telespettatori sono già nostalgici, nonostante siano trascorsi pochi giorni dalla fine del programma di Maria De Filippi. Lo storico opinionista Gianni Sperti ha dunque dato appuntamento su Instagram ai suoi fan e ha invitato loro a porgli delle domande di ogni tipo. Quando gli hanno chiesto della collega e amica Tina Cipollari si è lasciato sfuggire una frase clamorosa e a sorpresa. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare di leggere delle parole del genere. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Tra i tanti quesiti posti nei confronti di Gianni Sperti, che hanno toccato anche la sua sfera intima, c’è stato quello su Tina Cipollari. Comunque ha anche risposto a chi gli chiedeva se preferisse dormire nudo. La sua replica è stata epica: “Lo può sapere solamente chi dorme accanto a me”. Ma tornando alla Vamp, un utente ha chiesto: “Gianni, ti manca Tina?”. L’ex ballerino originario della Puglia non ci ha pensato su due volte e ha scritto alcune parole destinate a far rumore anche nelle prossime ore.





Gianni Sperti ha quindi postato nella storia Instagram: “Anche no, troppo presto”. Ovviamente ha pubblicato anche un emoticon sorridente, a testimonianza dell’assenza di qualsiasi polemica. Ma effettivamente l’esperienza a ‘Uomini e Donne’ si è conclusa davvero da pochissimo, quindi è impossibile sentire già una certa mancanza. Intanto, la De Filippi e gli autori stanno lavorando alacremente per arrivare preparati a settembre, quando vedremo all’opera nuovi tronisti e corteggiatori.

Nei giorni scorsi Gianni Sperti è intervenuto sul futuro di Gemma Galgani a ‘UeD’. Nonostante si sia ipotizzata la sua uscita di scena, l’opinionista non crede affatto a questa ipotesi. Lui ha infatti confessato di immaginare il programma con la presenza di Gemma per i prossimi dieci anni. Sarà davvero così? Non resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più.