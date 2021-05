Fulmini e saette a Uomini e Donne. Tra Armando Incarnato e Gianni Sperti scoppia la lite. Tra i due non è mai corso buon sangue ma stavolta si è forse passato il segno. Armando Incarnato, nelle settimane scorse, è stato al centro di violente critiche dopo l’arrivo di Riccardo Guarnieri in studio e la sfuriata contro Roberta Di Padua. Per chi non lo ricordasse Riccardo c’era andato particolarmente pesante smascherano la dama e accusandola di voler restare in studio solo per aumentare i suoi follower.



Nella mischia si era intromesso Armando Incarnato, arrivato a un passo dal mettere le mani addosso a Riccardo. Una scena mai vista nella storia di Uomini e Donne che aveva mandato su tutte le furie Maria De Filippo. Armando poi era stato protagonista di un violento faccia a faccia con Nicola Vivarelli, l’ex Sirius lo scorso anno corteggiatore di Gemma Galgani. Tutto era successo dopo una sfilata della dama che aveva suscitato le critiche di Tina Cipollari.



Nicola aveva preso le sue difesa ma Armando Incarnato si era scagliato contro di lui , facendogli notare come lui sia stato il primo a prendere in giro Gemma. Un’accusa per cui Nicola ha così perso le staffe e si è sfogato con Maria De Filippi: “Armando è un lec*** a differenza mia”. La lite si è fatta allora infuocata, con attacchi reciproci fino all’insinuazione di Incarnato sull’orientamento sessuale di Nicola: “Senti ma dimmi un po’…a te piacciono le donne o gli uomini?”.







Poi il finimondo. Oggi è stata la volta di Gianni Sperti di attaccare Armando. Sperti è convinto che Incarnato prenda in giro tutti e si rivolga in modo poco carino alle donne. Spesso il cavaliere ha nascosto qualche dettaglio sulle sue conoscenze e si è ritrovato al centro dello studio a discutere animatamente con delle dame. Dubbi ai quali sono seguiti i controlli di Gianni.



Armando Incarnato ha fatto sapere che Sperti si reca a Napoli per chiedere informazioni su di lui. L’opinionista nega e attacca: “. “Non me ne frega un ca….Sei la peggiore persona che ho conosciuto qua dentro in 20 anni. Sei spaventoso”. Armando Incarnato ha prima abbozzato poi abbia lasciato lo studio, rientrando in un secondo momento a rabbia sbollita.