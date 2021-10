“L’ho già detto a Sophie…”. GF Vip, Gianmaria definitivo: finalmente mette un punto. Davanti a Soleil

Durante la puntata del Grande Fratello Vip è andata in scena la scelta di Gianmaria Antinolfi. Nella casa il triangolo composto con Sophie Codegoni e Soleil Sorge ha animato le lunghe giornate del reality, ha appassionato il pubblico e ha acceso enormi polemiche tra gli stessi protagonisti. Nei giorni scorsi più volte l’imprenditore napoletano si è avvicinato all’ex tronista di Uomini e Donne spiegandole i suoi sentimenti. Dall’altra parte Sophie Codegoni è rimasta molto fredda e in più occasioni lo ha respinto.

Gianmaria Antinolfi ha anche lasciato la sua fidanzata, Greta Mastroianni, la donna che da qualche mese stava frequentando prima di entrare nella casa più famosa d’Italia. Dopo una serie di rifiuti nella notatta tra sabato 23 e domenica 24 i due si sono riavvicinati. Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono ritrovati teneramente abbracciati nel letto, con lui che le bacia la fronte e il naso prima di arrivare alle labbra. Insomma, il primo bacio della coppia, all’interno della casa del Grande Fratello, pare essere arrivato, nonostante tutte le difficoltà dei giorni scorsi.

Durante la puntata Alfonso Signorini chiama nella Mistery Room i tre concorrenti che finora hanno fatto maggiormente parlare di loro dall’inizio di questa sesta edizione. Gianmaria Antinolfi si è costruito il personaggio dell’uomo che con uno scioccare di dita è pronto a conquistare qualsiasi donna possa interessarlo e non ha mai negato l’attrazione per Sophie Codegoni. La prima ad avere dei dubbi sul feeling tra i due è Soleil Sorge: “Io ho sempre creduto che Sophie stesse mettendo in atto una strategia, infatti sono felice di essermene tirata fuori. Vedo comunque Sophie molto confusa”.





A queste considerazioni risponde la diretta interessata: “Io non ho mai negato di vivere in un momento di piena confusione, vista anche l’esperienza che sto vivendo. Sto cercando di abbandonare la mia razionalità che, purtroppo, mi accompagna sempre”. Gianmaria a questo proposito aggiunge: “La confusione di Sophie è colpa mia, me ne prendo le mie responsabilità perché ero entrato in Casa con delle idee completamente diverse, ma poi sono cambiate”.

Alla fine Alfonso Signorini che una volta per tutte a Gianmaria Antinolfi di fare la sua scelta. L’imprenditore ha in mano le carte con i volti delle due ragazze. “Chi butteresti dalla torre?”, chiede il conduttore. Gianmaria Antinolfi non ha dubbi e risponde: “Soleil. Mi dispiace tantissimo, perché non è questa la scelta che pensavo di dover fare, pensavo di avere due immagini diversa davanti. Ma io già l’ho detto a Sophie, io mi perdo nei suoi occhi, sarei lì a guardarli per ore, ore e ore”.