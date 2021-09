Tommaso Eletti è stato il primo eliminato dal Grande Fratello Vip. Ha perso al televoto contro Davide Silvestri. “Lo sapevo ragà, troppi odiatori in giro” ha sentenziato il ragazzo mentre usciva, consapevole che la pessima reputazione maturata a Temptation Island potrebbe non avergli dato scampo. Tuttavia non è completamente uscito dalle dinamiche del reality. Infatti una volta all’esterno della Casa ha contattato Greta Giulia Mastroianni, fidanzata di Gianmaria Antinolfi.

Dopo la fine della storia con Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi ha ammesso di avere una nuova relazione. Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno avuto una storia prima di entrare al reality, durata da settembre 202o a giugno 2021. Nel corso dell’estate prima del reality la coppia era stata pizzicata dagli scatti di Chi, che avevano immortalato grande complicità nonostante non fosse chiaro se si trattasse di amore o di un’amicizia speciale.

La sua nuova fiamma è la modella Greta Giulia Mastroianni che, nelle scorse settimane, si era lamentata del fatto che il profilo ufficiale di Gianmaria, mentre lui era già nella casa, avesse smesso di seguirla su Instagram. Si sa poco della vita privata di Greta Giulia Mastroianni: vive a Milano e lavora come modella, ma cerca di stare lontano dai riflettori.







Gianmaria Antinolfi si è affidato a Tommaso Eletti per mandare un messaggio alla sua fidanzata. “Mi ha detto di dirti che gli manchi tantissimo e che non vede l’ora di stare con te”, ha scritto l’ex gieffino su Whatsapp. Oltre alle dolci parole, Tommaso ha mandato a Greta la foto di un tovagliolo con una dedica d’amore scritta da Gianmaria: “Ti amo e non vedo l’ora di stringerti a me. Tuo GMA”.

Immediatamente la ragazza ha condiviso sui social gli screen della conversazione con Tommaso e le dolci parole di Gianmaria, aggiungendo anche un “Ci vediamo domani”, una frase importante che lascia intendere che la ragazza potrebbe essere ospite della puntata del GF Vip di lunedì 27 settembre. Probabile che possa entrare nella Casa per fare una romantica sorpresa al fidanzato, attenuando così le sue preoccupazioni. Tommaso, infatti, ha fatto sapere a Greta Giulia che Gianmaria è preoccupato per il futuro della loro relazione: “Dice che è molto spaventato nel non sapere se quando uscirai ci sarai ancora per lui”.