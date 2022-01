“Io esco”. GF Vip, nuovo terremoto nella Casa: il concorrente pronto a mollare. C’è la data

Scintille tra i due inquilini della Casa del GF Vip 6. Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano hanno vissuto un momento di tensione. Il primo ha infatti nominato il secondo nonostante ci fosse un accordo tra i due prima della puntata del 27 dicembre scorso. A rivelare tutto ci ha penato Soleil Sorge: “Quando è andato in sauna da Ale, loro due si sono messi d’accordo dicendo ‘io non ti voto’, ‘io nemmeno ti voterò’ ed hanno convenuto ‘votiamo tutti e due Eva sacrifichiamola’”.

“Quindi – ha confidato l’influencer a Davide e Giacomo – poi lunedì quando dovevamo votare Eva, Ale l’ha fatto, mentre Gianmaria ha nominato Alessandro!”. Proprio nelle ultime ore c’è stata anche una lite tra Soleil e Gianmaria. Lo scontro è avvenuto poco prima della diretta di venerdì 7 gennaio. “Sono arrivate tre bottiglie – le parole di Soleil – è arrivato un goccio di Bellini a Katia e un goccino a me e basta. Sappiamo benissimo che ogni volta pensa di fare il furbo fregandosi l’alcol, ma questa volta l’ho fregato e se l’è presa come un pazzo. Lui è preso malissimo, tiralo fuori dalla stanza”.

Già nelle scorse settimane c’era stato un qui pro quo tra Soleil e Gianmaria relativamente al consumo di alcol al GF Vip. Adesso, però, il reality si appresta a vivere una fase tutta nuova. Intanto presto entrerà Delia Duran. La modella, nonostante abbia riaccolto fra le sue braccia il marito Alex Belli, continua ad avere dubbi dopo quello che ha visto con Soleil. Ma c’è una novità che riguarda Gianmaria Antinolfi: l’imprenditore partenopeo potrebbe infatti lasciare la Casa a breve.





È stato Gabriele Parpiglia a fare l’annuncio su Instagram nell’ultimo appuntamento di Casa Chi. Gianmaria Antinolfi aveva già parlato dell’ipotesi di abbandonare il GF Vip in tempi non sospetti. L’imprenditore entro il 18 gennaio dovrà decidere se lasciare la Casa oppure rimanere. Il motivo? Il suo lavoro. A quanto pare l’azienda si sarebbe già fatta sentire per capire cosa vuol fare Gianmaria. E d’altra parte lui stesso era stato sul punto di uscire a dicembre, salvo poi cambiare idea.

L’esperto di gossip sull’argomento è stato piuttosto categorico: “”Entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta, altrimenti perderà il lavoro”. Parpiglia ha anche aggiunto il suo punto di vista: “Secondo me perderemo Gianmaria come concorrente”. E nel caso in cui Gianmaria Antinolfi decidesse di lasciare il Grande Fratello Vip per tornare al suo lavoro sono già pronti i possibili sostituti. Oltre a lui anche Manuel Bortuzzo è dato per uscente. Al loro posto dovrebbero entrare due fratelli, Luca e Gianmarco Onestini. Volti noti al grande pubblico per aver già partecipato a numerosi altri reality. Che ne pensate?